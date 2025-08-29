Capturan a hermano del expresidente Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS

José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue capturado este viernes por autoridades del Ministerio Público en la aldea Las Casitas, de Tegucigalpa, capital de Honduras. La captura de Hernández fue ejecutada durante allanamientos que forman parte de una investigación contra una red de directivos, empleados y bufetes privados acusados de sustraer fondos millonarios de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

De acuerdo con las investigaciones, la sustracción de recursos se realizó mediante la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales por más de 47 millones de lempiras (L47,601,743.80). Sin embargo, el MP comprobó que dichos servicios nunca se llevaron a cabo, sino que fueron utilizados como un mecanismo de fraude en perjuicio de la cooperativa. La Unidad de Casos de Impacto de la Fedcom y Fescco identificó que estos contratos ficticios beneficiaban a bufetes privados, pactados por más de 37 millones de lempiras (L37,209,243.80), esquema que desde 2015 ha ocasionado graves pérdidas económicas a la COMIXMUL. Como parte del operativo, las autoridades aseguraron tres condominios, dos sociedades mercantiles y varios vehículos.