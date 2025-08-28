Admiten recurso de amparo a favor de exprecandidatos

TEGUCIGALPA

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo interpuesto a favor de cinco exprecandidatos a diputados por el Partido Liberal por el departamento de Olancho.

El amparo fue interpuesto por los entonces precandidatos Rommel Vladímir Figueroa Cálix, Irma Margoth Flores Ramírez, Osmín Renán Nájera Rubí y Héctor Edilio Miralda Bueso, en reclamo por haber quedado fuera de las elecciones generales y que en su lugar hayan salido electos otros aspirantes.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que “según la documentación a la que tuvimos acceso sobre el escrito que presentaron ante la Secretaría de la Sala Constitucional, tiene que ver en relación con el recuento de votos y revisión por inconsistencias en los resultados de Olancho, en los tres niveles de elección popular por el Partido Liberal”.

Los recurrentes son exprecandidatos por el movimiento interno liberal “Vamos Honduras”, de Salvador Nasralla, actual candidato presidencial de ese partido político.