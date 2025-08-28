Más de un millón de nuevos pobres hay en Honduras

Aunque el INE no reporta información de 2020 por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/verifica/bulos/honduras-no-ha-declarado-pandemia-covid-19-2025-LF26768762" target="_blank">la pandemia,</a> ni de 2022 y 2023 (sin explicación pública), se observa que en 2019 había 5,342,548 personas en pobreza. Para 2024, la cifra subió a 6,436,361, lo que representa 1,093,813 nuevos pobres en el país.El INE clasifica como pobreza extrema a quienes viven con menos de dos dólares diarios (L52.38), mientras que considera pobreza relativa a quienes logran cubrir apenas un tiempo de comida al día, en condiciones precarias y sin vivienda digna.