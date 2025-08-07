Informe del Cohep revela alta preocupación del sector privado por el rumbo de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó este miércoles el Barómetro Electoral 2025 (Primer Informe), un estudio que refleja una profunda preocupación del sector empresarial sobre el rumbo del país ante las próximas elecciones generales.

La encuesta, en la que participan 639 empresarios de todo el país, revela que el 96,24% considera que el resultado electoral será determinante para la supervivencia de sus negocios.

Sin embargo, un 84.51% manifiesta tener poca o ninguna confianza en el proceso electoral, lo que refleja un ambiente de incertidumbre y escepticismo.

Clima desfavorable para la inversión

En el plano económico, más del 90% del sector privado califica como desfavorables las actuales políticas económicas y laborales, y el 94.8% considera necesario un cambio de gobierno. Además, el 54.46% se declara insatisfecho con el clima de inversión, mientras que el 77.93% afirma que la corrupción ha aumentado durante la actual administración. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Uno de los temas más sensibles es la polémica “Ley de Justicia Tributaria”, cuya aprobación es vista negativamente por los empresarios. El 92.9% asegura que no hubo diálogo previo con el sector privado, y un 71.3% considera que provocará pérdida de empleos y afectará la inversión.

Demandas del sector empresarial y ambiente político

Entre las principales demandas del sector empresarial al próximo gobierno figuran la seguridad jurídica, la reducción de la carga tributaria y el combate frontal a la corrupción, la cual es vista como el principal problema nacional por casi un tercio de los encuestados.

En cuanto al ambiente político, el 93.9% cree necesario que haya debates electorales entre candidatos presidenciales y mayor participación del sector privado en la formulación de políticas públicas. Entre los aspirantes presidenciales, Salvador Nasralla (48.8%) y Nasry Asfura (30%) son percibidos como los más receptivos al diálogo con el sector empresarial.