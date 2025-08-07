Asesor extranjero del gobierno se refiere al uso de fondos de Sedesol

República Dominicana.

El asesor político dominicano Federico Duval, vinculado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, confirmó en una entrevista que recursos públicos destinados a programas sociales fueron presuntamente desviados hacia actividades de carácter político. El señalamiento se suma a la polémica desatada por la difusión de un video en el que se observa a la diputada Isis Cuéllar hablando de fondos canalizados desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para beneficiar a estructuras del partido Libertad y Refundación (Libre) en Copán.

Durante un pódcast grabado en República Dominicana con el comunicador Manolo Ozuna, Duval afirmó que la presidenta actuó en respuesta a este hecho.

"La presidenta ha sido implacable, como dijo en sus discursos. Hubo una irregularidad que se dio con el secretario de Desarrollo Social donde se sustrajeron unos fondos que estaban destinados para obras sociales y fueron utilizados para campaña política, y ella hizo que esta persona públicamente presentara su renuncia, como debe ser", declaró. El caso llevó a la separación del entonces ministro José Carlos Cardona, cuya renuncia fue aceptada a finales de junio. Paralelamente, Libre suspendió de sus cargos partidarios a la diputada Isis Cuéllar, quien aparece en el video junto a Cardona discutiendo la distribución de fondos públicos. A pesar de las sanciones internas, Cuéllar se mantiene como congresista y continúa gestionando recursos para su departamento. Federico Duval también reconoció en la entrevista su papel en la estrategia digital de Libre, al haber introducido consignas utilizadas en redes sociales como "Se van" y "Fuera JOH" durante campañas pasadas. Asimismo, aseguró que el expresidente Manuel Zelaya fue quien convenció a Xiomara Castro de aceptar la candidatura presidencial en las elecciones de 2013.



Respuesta del oficialismo