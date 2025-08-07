Asesor extranjero del gobierno se refiere al uso de fondos de Sedesol

El asesor político dominicano Federico Duval, vinculado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, confirmó en una entrevista que recursos públicos destinados a programas sociales fueron presuntamente desviados hacia actividades de carácter político.
El señalamiento se suma a la polémica desatada por la difusión de un video en el que se observa a la diputada Isis Cuéllar hablando de fondos canalizados desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para beneficiar a estructuras del partido Libertad y Refundación (Libre) en Copán.
Durante un pódcast grabado en República Dominicana con el comunicador Manolo Ozuna, Duval afirmó que la presidenta actuó en respuesta a este hecho.
“La presidenta ha sido implacable, como dijo en sus discursos. Hubo una irregularidad que se dio con el secretario de Desarrollo Social donde se sustrajeron unos fondos que estaban destinados para obras sociales y fueron utilizados para campaña política, y ella hizo que esta persona públicamente presentara su renuncia, como debe ser”, declaró.
El caso llevó a la separación del entonces ministro José Carlos Cardona, cuya renuncia fue aceptada a finales de junio. Paralelamente, Libre suspendió de sus cargos partidarios a la diputada Isis Cuéllar, quien aparece en el video junto a Cardona discutiendo la distribución de fondos públicos. A pesar de las sanciones internas, Cuéllar se mantiene como congresista y continúa gestionando recursos para su departamento.
Federico Duval también reconoció en la entrevista su papel en la estrategia digital de Libre, al haber introducido consignas utilizadas en redes sociales como “Se van” y “Fuera JOH” durante campañas pasadas. Asimismo, aseguró que el expresidente Manuel Zelaya fue quien convenció a Xiomara Castro de aceptar la candidatura presidencial en las elecciones de 2013.
Respuesta del oficialismo
Tras la difusión de sus declaraciones, miembros del actual oficialismo han respondido a LA PRENSA. Eduardo Enrique Reina, excanciller de Honduras y actual candidato a designado presidencial junto a Rixi Moncada, declaró que no se ha financiado la campaña de la aspirante con fondos del Estado.
“Fondos a la campaña de Rixi, del Estado, no se manejan ni se han manejado. Se usan recursos del partido o los que cada quien aporta. Los procesos de esos fondos son claros y son los que se investigan, pero no son para la campaña de Rixi Moncada”, indicó Reina.
Consultado sobre el video, agregó que Duval “apoya en algunos temas, pero no en la campaña” y aseguró que sus comentarios no representan decisiones oficiales del partido. Según Reina, las investigaciones abiertas se enfocan en actuaciones individuales de funcionarios y diputados, no en la estructura de campaña de la candidata presidencial.
Por su parte, Angélica Álvarez, exministra y también candidata a designada presidencial, negó cualquier vínculo directo entre el caso de Sedesol y la campaña de Moncada. “¿Dónde dice campaña de Rixi Moncada? Porque no lo escuché en el video y es sumamente irresponsable y delicado que se haga esa aseveración”, expresó Álvarez.
El 25 de junio, Rixi Moncada publicó un mensaje en su cuenta oficial de X solicitando que se investigue a fondo el uso de los fondos públicos ejecutados por Sedesol. En su publicación aseguró que no tolerará ni encubrirá actos de corrupción.