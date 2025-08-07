César Padilla regresa a Honduras tras escándalo en Corea del Sur

Tegucigalpa, Honduras.

César Josué Padilla David, quien se desempeñaba como diplomático de Honduras en Corea del Sur, abandonó ese país luego de haber sido señalado por presunta agresión sexual y física contra un ciudadano surcoreano en un vagón del metro de Busan. El incidente, ocurrido el 19 de junio, generó críticas y repercusiones diplomáticas tras conocerse que el funcionario regresó a Honduras protegido por inmunidad.

Según reportes de medios locales en Corea del Sur, el hecho tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando Padilla David, presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría tocado de forma inapropiada a un pasajero y luego lo agredió físicamente tras un altercado. La Policía de Haeundae, distrito donde ocurrió el incidente, confirmó que no pudieron detener ni acusar formalmente al diplomático debido a su condición oficial. "Solo se nos informó formalmente que el diplomático invocaría la inmunidad", declaró un oficial de esa comisaría. Pese a que las autoridades surcoreanas lograron ubicar a Padilla David y reunir información sobre lo sucedido, la jurisdicción limitada por tratados internacionales impidió avanzar con acciones penales. Una vez notificados de la invocación de la inmunidad, y tras la salida del funcionario del país, se comenzó a considerar el cierre del caso sin presentar cargos.

Removido de su cargo