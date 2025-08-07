  1. Inicio
  2. · Honduras

Ana Paola Hall en CNN: "Se me exigió la renuncia y todos pudieron verlo"

La consejera electoral aseguró que su renuncia fue forzada y que está preparada para asumir la presidencia del CNE.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró durante una entrevista en el programa Conclusiones de CNN en Español que su renuncia fue producto de presiones externas.

“Yo renuncié porque se me exigió la renuncia y todos pudieron verlo”, expresó Hall, al referirse a la controversia política en torno a su salida del órgano electoral.

Marlon Ochoa justifica ausencias en el CNE: "Me habría convertido en cómplice"

Hall explicó que, a pesar de que presentó su renuncia, el Congreso Nacional no la sometió a votación, lo que ha dejado su situación en un limbo.

“Han pasado varios días desde que en el Congreso Nacional se tomó la decisión de no someter a votación la renuncia. En este momento no estoy contemplando entre una posibilidad de volver a presentarla”, afirmó.

Pese a la tensa situación preelectoral que atraviesa Honduras, previo a los comicios generales del 30 de noviembre, la consejera electoral, representante del Partido Liberal, expresó su disposición a continuar en el cargo y defender la institucionalidad del CNE.

CNE pide al Congreso ampliar plazos del cronograma electoral

“Sí estoy dispuesta a seguir defendiendo la autonomía y a trabajar con el mismo empeño que me ha caracterizado. Las elecciones tienen que asegurarse”, sostuvo con determinación.

Durante la entrevista, Hall también manifestó su interés y capacidad para asumir mayores responsabilidades dentro del órgano electoral.

“Tengo la fuerza suficiente para estar. Yo, como Ana Paola Hall, como mujer y consejera, por supuesto que quisiera asumir el reto para presidir estas elecciones, porque creo que estoy perfectamente calificada para hacerlo”, enfatizó.

Smartmatic: “Acusaciones de EUA están llenas de tergiversaciones”

Las declaraciones de Ana Paola Hall ocurren luego de que se haya superado la crisis en el CNE con la aprobación del nuevo flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y se avanza en el proceso de contratación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias