Ana Paola Hall en CNN: "Se me exigió la renuncia y todos pudieron verlo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró durante una entrevista en el programa Conclusiones de CNN en Español que su renuncia fue producto de presiones externas. “Yo renuncié porque se me exigió la renuncia y todos pudieron verlo”, expresó Hall, al referirse a la controversia política en torno a su salida del órgano electoral.

Hall explicó que, a pesar de que presentó su renuncia, el Congreso Nacional no la sometió a votación, lo que ha dejado su situación en un limbo. "Han pasado varios días desde que en el Congreso Nacional se tomó la decisión de no someter a votación la renuncia. En este momento no estoy contemplando entre una posibilidad de volver a presentarla", afirmó. Pese a la tensa situación preelectoral que atraviesa Honduras, previo a los comicios generales del 30 de noviembre, la consejera electoral, representante del Partido Liberal, expresó su disposición a continuar en el cargo y defender la institucionalidad del CNE.

“Sí estoy dispuesta a seguir defendiendo la autonomía y a trabajar con el mismo empeño que me ha caracterizado. Las elecciones tienen que asegurarse”, sostuvo con determinación. Durante la entrevista, Hall también manifestó su interés y capacidad para asumir mayores responsabilidades dentro del órgano electoral. “Tengo la fuerza suficiente para estar. Yo, como Ana Paola Hall, como mujer y consejera, por supuesto que quisiera asumir el reto para presidir estas elecciones, porque creo que estoy perfectamente calificada para hacerlo”, enfatizó.