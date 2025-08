Marlon Ochoa justifica ausencias en el CNE: "Me habría convertido en cómplice"

Tegucigalpa, Honduras.

“Estar presente en esa sesión, Fernando, me hacía cómplice de un delito que estaba siendo cometido”, expresó Ochoa al periodista Fernando del Rincón, quien lo cuestionó insistentemente sobre el impacto de su ausencia en los retrasos del cronograma electoral.

“El sistema que se pretendía imponer no respetaba el artículo 278 de la Ley Electoral”, explicó, argumentando que se trataba de una propuesta unilateral y sin el aval necesario.

Según él, ese mecanismo no solo ha sido cuestionado por su falta de transparencia, sino que también infringe la normativa vigente.

La entrevista subió de tono en varios momentos. Del Rincón interrumpió a Ochoa en reiteradas ocasiones, exigiéndole respuestas claras.

“Lo voy a detener ahí, porque esto de andar por las ramas me molesta mucho, y usted me conoce muy bien”, reclamó el conductor, reprochándole que su deber era asistir a las reuniones para debatir y no mantenerse al margen.

El consejero respondió que su decisión fue una forma de protesta frente a lo que consideró una imposición. “Estas sesiones buscaban consolidar un sistema como el de años anteriores, y yo no podía avalarlo. Ya se había decidido cómo operaría el sistema de transmisión, sin respetar la ley”, sostuvo.

Al referirse a la suspensión del proceso de recepción de ofertas el pasado 7 de julio, Ochoa mencionó que esta se debió a una protesta frente a las instalaciones del CNE. Indicó que la intención de reprogramar ese procedimiento apuntaba a continuar con un proceso que, en su opinión, carecía de legalidad.

“Había toda una discusión absurda en donde se decía que consenso era cuando dos estaban de acuerdo y uno activamente opuesto. Eso no es consenso, eso es mayoría”, criticó.

Finalmente, cuando fue consultado sobre las denuncias de persecución política que han lanzado otros miembros del organismo electoral, Ochoa optó por no emitir comentarios directos, esquivando el tema en varias ocasiones.