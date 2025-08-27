Cohep: Gobierno dispara el gasto de burocracia administrativa en 46%

San Pedro Sula

El Cohep dice que los salarios aprobados pasaron de L59,817.9 millones (2022) a L80,011.7 millones (2025) y explica que “burocracia administrativa se refiere al aparato del Estado conformado por la Administración Central, responsable de ejecutar funciones de gestión pública. Incluye al personal y el gasto asociado a secretarías, direcciones, agencias y entes reguladores".

En el Boletín Económico de agosto, el Cohep indica que “mientras que el gasto salarial total creció 33.8% entre 2022 y 2025 para la Administración Central, el componente de burocracia administrativa lo hizo en 46%. Esta diferencia puede estar asociada a un aumento en la cantidad de plazas administrativas o a mayores ajustes salariales en el personal durante estos años”.

El gobierno de Xiomara Castro disparó el gasto de la burocracia administrativa de L10,827 millones (2022) a más de L15,801 millones en 2025, lo que representa un incremento de 46%, según análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) .

“El crecimiento del gasto en personal administrativo refleja una expansión burocrática que no necesariamente responde a prioridades estratégicas del país. En lugar de destinar más recursos a plazas y salarios, se debe priorizar inversión en infraestructura, digitalización y políticas que impulsen la productividad. Aumentar la burocracia no genera empleos sostenibles; por el contrario, limita el espacio fiscal”, critica esa organización.

Además de analizar el gasto gubernamental, el Cohep en el Boletín Económico del Cohep reporta que, al cierre del primer semestre de 2025, la actividad económica (medida por medio del Índice Mensual de Actividad Económica, Imae) registró un crecimiento de 3.9%. Aunque positivo, este ritmo resulta menor al 4.4% observado en el mismo período de 2024, lo que indica una leve desaceleración.

La intermediación financiera se destacó como uno de los sectores con mayor contribución al crecimiento, con un alza interanual de 10.8% derivada principalmente de mayores ingresos por intereses en préstamos otorgados al comercio y al consumo. Agricultura, transporte, telecomunicaciones e industria manufacturera también mostraron aportes, aunque más modestos.

En materia de inflación, el boletín indica que en julio de 2025, "el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de 0.40%, ligeramente menor a la del mes anterior. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 4.41%, mostrando una tendencia de desaceleración frente al 5.06% de julio de 2024. Esto significa que los precios continúan aumentando, pero lo hacen a un ritmo más lento".

Las exportaciones, por su parte, alcanzaron $6,654 millones en el primer semestre del año, con un crecimiento de 16% interanual. De acuerdo con Cohep, el dinamismo se deriva principalmente del repunte en las exportaciones de café, cuyo valor aumentó en más de 100% gracias al alza en los precios internacionales, y por el incremento de 14.2% en las ventas de aceite de palma.

El boletín, elaborado por Cohep con cifras del Banco Central de Honduras (BCH), señala que al término del primer semestre de 2025, las importaciones llegaron a $9,977 millones en el mismo período, un aumento de 3% respecto al año anterior. Con esa cifra, el déficit comercial se situó en $3,323 millones, aunque con una reducción relativa del 15.3% gracias al buen desempeño de las exportaciones.

El Cohep indica también que "el sistema financiero hondureño está reflejando señales de un cambio en las condiciones monetarias, aún sin intervención directa del Banco Central de Honduras (BCH). Durante las últimas semanas, se ha observado una reducción sostenida en las tasas de interés activas y pasivas, mientras que los depósitos continúan aumentando, particularmente los provenientes de hogares. A su vez, el crédito al sector privado muestra un crecimiento muy bajo, acumulando apenas un 1.3% en lo que va del año, reflejo de una demanda contenida, principalmente por altas tasas de interés e incertidumbre".