Más de 10 municipios de Honduras sin luz este jueves 28 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó masivos cortes de electricidad este jueves 28 de agosto de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán más de seis horas y corresponden a trabajos de mantenimiento en 12 municipios del país.
Santa Rosa de Copán: 8:15 am - 2:15 pm.
La Lima, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.
La Guama, Santa Cruz de Yojoa (Cortés): 9:00 am - 3:00 pm.
Morazán, Yoro: 9:00 am - 5:00 pm.
Municipios del departamento de Yoro: 9:00 am - 5:00 pm.
Villanueva y San Manuel, en Cortés: 10:00 am - 12:00 pm.
Villanueva, Cortés: 11:00 am - 1:00 pm.
Villanueva, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.
Sonaguera, Colón: 9:00 am - 3:00 pm.
Distrito Central, Francisco Morazán: 9:00 am - 3:00 pm.
Distrito Central, Francisco Morazán: 12:00 am - 02:00 am.