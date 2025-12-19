Jennifer Aplícano y Milagro Flores ganan premios internacionales

Las hondureñas Jennifer Aplícano y Milagro Flores viajaron a Colombia luego de ser nominadas en distintas categorías en los InstaFest Awards 2025.
Los Premios InstaFest son una premiación anual que conmemora a los mejores creadores de contenido digital en Latinoamérica. Además destaca a influencers, artistas y marcas que generan impacto positivo en las plataformas digitales.
Ambas fueron con la expectativa de ganar, por su parte, Milagro fue nominada en la categoría "Mejor Influencer Latinoamericana del Año".
Y Aplícano fue nominada en la categoría "Mejor Influencer Latinoamericano / Revelación del Año". Ambas competían con creadores de otros países latinos, quienes también asistieron al evento sin saber quién ganaría.
Pero fueron las representantes catrachas que se quedaron con los respectivos premios a los que fueron nominadas, quienes con su carisma y conexión con el público fueron las aclamadas triunfadoras.
Este fue el premio que recibió Milagro Flores, quien se mostró agradecida por el apoyo de su audiencia, así como con Dios por permitirle cumplir sus sueños.
"Gracias a Dios por guiar cada paso en mi vida y darme la oportunidad de cumplir cada sueño. Gracias al público por su apoyo, gracias en especial al team Real HN por su cariño y confianza. Me siento orgullosa de representar a mi país de manera positiva. ¡Qué viva Honduras!", escribió.
Por otro lado, Jennifer Aplícano lució contenta por lograr el objetivo, del cual ya era satisfactorio estar nominada. "Me siento agradecida, la gloria y honra es para Dios. Se lo dedico a Honduras porque desde allá venimos", dijo la compatriota al pasar a recoger su distinción.
Jennifer también aprovechó para felicitar a Milagro en sus historias de Instagram, aunque ambas compartieron durante la gala de los InstaFest. "Felicidades, Milagro Flores. Qué bonito compartir el mismo sentimiento. ¡Te admiro un montón!", afirmó.
Las hondureñas aprovecharon para compartir y conocer a otros creadores de contenido reconocidos en sus países de origen, creando lazos de amistad que les motiva a continuar creando espacios en internet.