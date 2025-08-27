Congreso citará nuevamente a Ana Paola Hall tras su renuncia

Tegucigalpa, Honduras.

No obstante, según las autoridades del CN, la consejera no ha dado seguimiento al trámite de su renuncia ni ha revelado los motivos que la llevaron a renunciar, por lo que el proceso finalmente no se ha concretado.

Ana Paola Hall , consejera del CNE, presentó el pasado 25 de julio su carta de renuncia formal ante el Congreso Nacional (CN), que creó una comisión especial para investigar las causas de su decisión.

Jari Dixon, diputado de Libertad y Refundación (Libre) y miembro de la comisión que investiga el caso, sostuvo que ya se ha citado a Hall, pero las agendas no han concordado.



"La consejera ha dicho que no concuerdan las agendas y que próximamente estará dando una fecha para reunirse con la comisión. Hemos mandado dos notas y vamos a ver si la consejera quiere continuar con esta denuncia o desiste y se termina la función de esta comisión", dijo Dixon en HCH.

El congresista también reconoció que esta comisión que investiga la denuncia tiene varios días sin reunirse.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Como no ha habido reunión en el Congreso porque no ha acuerdo entre la oposición y la bancada oficialista, pues no han venido los compañeros de la comisión".



Finalmente indicó que el caso podría quedar en el olvido si Luis Redondo, presidente del CN, finalmente define disolver la comisión.

"También se puede disolver la comisión y hay que recordar que la víctima ha sido la consejera y si ella dice que no continúa con la denuncia, pues no continuamos", concluyó.

El Partido Liberal ya había confirmado su decisión de sustituir a Hall y propuso como su reemplazo a Jhosy Toscano, diputado suplente y actual candidato a un segundo período en el Congreso Nacional.

Sin embargo, la designación de Toscano enfrentó un panorama legislativo complejo, ya que la bancada del oficialismo, Libertad y Refundación (Libre), no respaldó su nominación.



