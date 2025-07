Redondo evita discutir renuncia de Ana Hall y pide al MP investigar sus denuncias

Tegucigalpa.

La directiva del Congreso Nacional resolvió este martes no admitir la renuncia presentada por Ana Paola Hall , consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), al considerar que el documento carece de validez jurídica y está condicionado por presuntas presiones externas.

“O se renuncia o no se renuncia, pero no se puede condicionar una renuncia”, declaró Redondo, al tiempo que destacó que el escrito no puede entenderse como una voluntad libre, dado que en su contenido la funcionaria afirma estar siendo presionada para abandonar su cargo.

Durante su intervención, el titular del Legislativo mencionó de forma directa al fiscal general, Johel Zelaya, así como a los designados presidenciales Salvador Nasralla y Roberto Contreras, a quienes señaló como posibles responsables de ejercer presiones indebidas sobre Hall.

En el pleno legislativo también se mostraron vídeos que comparaban la carta de renuncia de Hall con la presentada anteriormente por Rixi Moncada, también exconsejera del CNE, para subrayar supuestas diferencias de forma y fondo entre ambas situaciones.

Redondo reiteró que la renuncia no tendrá ningún trámite mientras no se investiguen las denuncias de la funcionaria. “Este Congreso no puede ser parte de una cadena de presiones contra una autoridad electoral”, enfatizó.

El titular del Legislativo nombró una comisión, la cual será dirigida por el diputado de Libre, Jari Dixon para que investigue la renuncia de Ana Paola Hall.