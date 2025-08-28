Carretera hacia Mateo y Lepaterique sigue bloqueada por manifestantes

Desde tempranas horas de este jueves, pobladores del sector de Mateo tomaron la carretera que conduce hacia el municipio de Lepaterique, en protesta por el abandono en que se encuentra la vía.
Según las denuncias, la carretera lleva años sin recibir mantenimiento por parte de las autoridades competentes.
Los manifestantes recordaron que ya habían advertido la semana pasada sobre la medida de presión si no obtenían una respuesta por parte de las autoridades.
“Hacemos un llamado no solo al ministro Octavio Pineda, sino también al alcalde Jorge Aldana, para que nos colabore y pueda arreglar esta carretera”, expresó el ciudadano Iván Sánchez, uno de los participantes en la protesta.
De acuerdo con los pobladores, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) incumplió con la reconstrucción del tramo carretero, que permanece lleno de baches y prácticamente intransitable.
En el lugar, los manifestantes colocaron lazos para impedir el paso vehicular y portaron banderas y pancartas con mensajes de exigencia a las autoridades. Residentes del sector se vieron obligados a cruzar a pie el tramo bloqueado.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la protesta ni sobre el avance del proyecto en la zona.