Carretera hacia Mateo y Lepaterique sigue bloqueada por manifestantes

Tegucigalpa, Honduras.

Desde tempranas horas de este jueves, pobladores del sector de Mateo tomaron la carretera que conduce hacia el municipio de Lepaterique, en protesta por el abandono en que se encuentra la vía.

Según las denuncias, la carretera lleva años sin recibir mantenimiento por parte de las autoridades competentes.

Los manifestantes recordaron que ya habían advertido la semana pasada sobre la medida de presión si no obtenían una respuesta por parte de las autoridades.