En ruinas la carretera RN-20 de Santa Bárbara: tiene más de 850 baches

La Ruta Nacional 20 (RN-20) conecta Ceibita con Pito Solo y atraviesa directamente más de 10 municipios de Santa Bárbara. A pesar de ser la arteria principal que une al departamento, su deterioro es extremo.
El pésimo estado de esta carretera ha provocado múltiples accidentes, algunos con víctimas mortales. LA PRENSA la recorrió de inicio a fin para constatar su estado actual.
Luego de un riguroso conteo que respalda el malestar colectivo del departamento patepluma, pudimos comproborar, que en efecto, la vía está plagada de agujeros, unos más grandes y peligrosos que otros. En total contamos unos 850 de todos los tamaños, pero el deterioro es tal en algunos puntos, que también los medimos por tramos.
De acuerdo a nuestra recopilación, los tramos que iban en pedazos de vía destruida de dos metros hasta de 10 metros lineales, eran aproximadamente 12, evidenciando que el deterioro es extremo. La mayoría de estos grandes trozos de carretera destruidos están de Trinidad a la cabecera departamental.
La RN-20 enlaza Santa Bárbara con el resto del país mediante su conexión con la carretera CA-5. En su trayecto cruza municipios de relevancia regional como Quimistán, Petoa, Santa Bárbara (cabecera departamental), Trinidad, Chinda, Ilama, Gualala, Tencoa, San Juan, Ceguaca y Concepción del Sur, entre otros.
La RN-20 incluso se adentra brevemente en el departamento de Comayagua, específicamente en el municipio de Taulabé, al final de su recorrido. Es la parte justamente donde también tiene una belleza escénica gracias al lago de Yojoa.
Pese a su importancia estratégica como corredor vial, la RN-20 es objeto constante de denuncias por su mal estado. Conductores reportan que, en algunos tramos, vecinos se han visto obligados a tapar los huecos con piedras y tierra, lo cual representa un riesgo adicional para la seguridad vial.
Pobladores de Santa Bárbara han hecho llamados a través de redes sociales para protestar por el deterioro de la vía. El reclamo va directo al ministro Octavio Pineda de la Secretaría de Infraestructura, y a los diputados de Santa Bárbara, considerado por ellos, bastión de Libre, partido en el poder.
De noche y cuando llueve es cuando la carretera se vuelve más peligrosa porque la tierra de relleno en los hoyos se lava, y los agujeros no se ven, dañando también la dirección de los carros. Es cuando más suceden percances y accidentes.
Pasando la cabecera departamental, de Santa Bárbara a Pito Solo hay tres fallas geológicas. Aunque están identificadas y señalizadas, no dejan de ser un riesgo para los conductores. Además que cada vez aumenta su daño.
Don Cristóbal Pineda Mejía está seguro que el accidente en el que murió el niño Elmer Misael Aquino Rivas fue producto del mal estado de la carretera. Justo en el malecón de Gualala, el carro se accidentó. No chocó con otro vehículo. Dice la policía que fue un accidente tipo despiste seguido de volcamiento. Esa trágica tarde del viernes 15 de agosto murió el niño que iba de jalón.
Aunque la RN-20 sigue siendo esencial para la conectividad de Santa Bárbara, su estado actual demuestra que el voluntariado no basta. Mientras las grietas y baches no se atiendan de forma estructural y definitiva, el riesgo de accidentes permanecerá.
De acuerdo a la Policía Nacional, el estado de la carretera sumado a la falta de conciencia vial y muchas veces, a la imprudencia de los conductores, son los principales causantes de accidentes en la carretera a San Bárbara. Se les recomienda conducir con mucha precaución.
Hace seis meses, la vía recibió mantenimiento, pero consideran que el trabajo fue más cosmético, ya que no duró más que ese tiempo. Para el lunes pobladores de Santa Bárbara contemplan realizar una manifestación para que desde el gobierno de Libre, no se olviden de su bastión.