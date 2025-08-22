En ruinas la carretera RN-20 de Santa Bárbara: tiene más de 850 baches

Don Cristóbal Pineda Mejía está seguro que el accidente en el que murió el niño Elmer Misael Aquino Rivas fue producto del mal estado de la carretera. Justo en el malecón de Gualala, el carro se accidentó. No chocó con otro vehículo. Dice la policía que fue un accidente tipo despiste seguido de volcamiento. Esa trágica tarde del viernes 15 de agosto murió el niño que iba de jalón.