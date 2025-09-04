Xiomara Castro participa en lanzamiento del Portal Digital de Inversiones en SPS

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta de la República, Xiomara Castro, participó este jueves en el lanzamiento oficial del Portal Digital de Inversiones (PDI) en San Pedro Sula. La mandataria hondureña fue acompañada por su hijo y secretario privado, Héctor Manuel Zelaya. En el evento, que se desarrolló en San Pedro Sula, también estuvo presente el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, participó en el lanzamiento del PDI, así como otros líderes del sector empresarial hondureño.

Castro: "PDI, al servicio de la población"

Durante su intervención, Castro recordó que desde el inicio de su mandato se comprometió con construir un "gobierno ágil, transparente, cercano y de resultados al servicio exclusivo de la población". "La revolución digital está transformando al mundo en la manera de gobernar. En Honduras, refundar significa poner la tecnología al servicio de la gente", expresó la titular del Ejecutivo. "Me llena de mucho orgullo anunciar el Portal Digital de Inversiones, una plataforma tecnológica, innovadora, construida con fondos nacionales", subrayó. La presidenta explicó que la plataforma será sometida a un periodo de prueba de 30 días a partir de su lanzamiento, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento.

Iniciativa impulsada por el gobierno

Este proyecto de digitalización de servicios fue socializado semanas atrás por el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) con el sector empresarial de la zona norte y de Tegucigalpa. La iniciativa es impulsada por el Gobierno como parte de su compromiso con una República Digital, y cuenta con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y la Dirección de Gestión por Resultados (Diger).

¿Cómo funciona el PDI?