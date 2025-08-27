Confirman que el Gobierno de Xiomara Castro no venderá el avión presidencial

Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, se confirmó que la Secretaría de Finanzas transfirió, en 2025, L63,108,698 a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para el mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte, servicios de capacitación, suministro de gasolina y almacenamiento relacionado con la aeronave.

El Gobierno de Xiomara Castro decidió no vender el avión presidencial Legacy 600 EMB-135B , el cual fue pintado recientemente y recibió mantenimiento en Miami, Estados Unidos.

Este dinero finalmente fue transferido a la empresa Optimal Avionics Services con sede en Anderson Road, al este de Nueva York. En las últimas horas, se publicó en redes sociales una foto del avión presidencial con nueva pintura, que responde al color de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La decisión de no vender la aeronave fue confirmada exclusivamente a LA PRENSA por parte del viceministro de Defensa, Orlando Garner.

"El avión efectivamente se pintó en los colores de las Fuerzas Armadas y no se va a vender. Pasa a ser un avión más de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña para usos múltiples, es decir, deja de ser avión presidencial", confirmó el funcionario. Garner puntualizó que se están capacitando pilotos hondureños para volar con normalidad la aeronave cuando esté de vuelta en Honduras.

"En este momento está en la fase final de retorno a Honduras con el entrenamiento del piloto y copiloto porque no tenemos ningún piloto certificado para volarlo, según las normas de Fuerzas Armadas. Para cumplir con las estipulaciones de la póliza del seguro, exige que se acaba de renovar (la aeronave)", confirmó.

A su vez, adelantó que el próximo mes estaría de regreso en el país luego de toda la inversión hecha. "Esperamos que a finales del mes de septiembre ya esté de regreso en Honduras", concluyó.

Solo en 2024 se destinaron 300 mil dólares para el mantenimiento en Miami y en el presente año más de 63 millones de lempiras, sumando en total poco más de 70 millones de lempiras entre 2024 y 2025.