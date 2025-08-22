Avión presidencial no trasladó a “Melito” Zelaya a República Dominicana

San Pedro Sula, Honduras

Una petición de verificación llegó al WhatsApp de LA PRENSA Verifica. El mensaje incluye una captura de pantalla de una publicación de X, en la que se asegura que el 8 de junio de 2025, José Manuel “Melito” Zelaya, hijo menor de la presidenta Xiomara Castro, utilizó el avión presidencial para viajar a República Dominicana junto a su familia. Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA Verifica corroboró con la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) que la última operación de la aeronave presidencial fue el 24 de mayo de 2024, con destino a Nueva Orleans, Estados Unidos, sin movimientos registrados en 2025. La captura de pantalla de la publicación de X data del 8 de junio de 2025 y afirma textualmente en su descripción: “El día de hoy Domingo, salió hacia República Dominicana, Anaís Vargas con toda su familia a vacacionar y viajaron en el avión presidencial que juraron vender”.

El avión presidencial, un Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001, fue adquirido en 2014 durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández por un valor de 314 millones de lempiras. En campaña política, Xiomara Castro prometió vender la aeronave. En enero de 2024, las autoridades anunciaron que sería subastada públicamente, pero en junio de 2025, la mandataria explicó que no se ha concretado la venta debido a las bajas ofertas recibidas. Entre 2022 y 2024, la aeronave registró 27 vuelos con fines de mantenimiento y misiones humanitarias. En mayo de 2024, fue enviada a Nueva Orleans para mantenimiento y, según investigaciones de El Heraldo, desde entonces no se ha confirmado su retorno a Honduras.

Sin actividad desde 2024

LA PRENSA Verifica tuvo acceso a un documento dirigido al director de la AHAC, Gerardo Rivera, avalado por el jefe del Departamento de Navegación Aérea, Carlos Roberto Padilla, que confirma el último movimiento del jet presidencial. El documento certifica que la última operación de la aeronave fue el 24 de mayo de 2024 hacia el aeropuerto internacional Louis Armstrong, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Además, el escrito señala que “dicha aeronave no ha sido utilizada para vuelos oficiales, únicamente para vuelos humanitarios”.