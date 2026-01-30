Manipulan arte de LA PRENSA con cita falsa atribuida a Johana Bermúdez

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte gráfico atribuido a Diario LA PRENSA que muestra una cita de la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, en la que asegura que se le brindará provisión de tabletas de coco a pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Sin embargo, es falso: el contenido fue manipulado. LA PRENSA Verifica confirmó que el arte original de Diario LA PRENSA, publicado en diciembre de 2025, no incluye la frase viral que alude a la distribución de tabletas de coco en el IHSS. "A los pacientes en el IHSS se les brindará su ración de tableta de coco en nuestra administración", dice textualmente el texto del supuesto arte de Diario LA PRENSA difundido en un perfil de X, que supera las 2,780 visualizaciones desde el 28 de enero de 2026.

Johana Bermúdez es una doctora hondureña, catedrática universitaria y diputada del Partido Nacional. Inició su carrera política en 2018, cuando lanzó su candidatura al Congreso Nacional durante el proceso de reelección de Juan Orlando Hernández, logrando un curul por el departamento de Francisco Morazán. Con ello, se convirtió en la primera mujer garífuna en ocupar una diputación en Honduras. Desde entonces, no ha abandonado el Legislativo. Bermúdez fue reelecta para el periodo legislativo 2022-2026 y actualmente ejerce un nuevo mandato para la administración de Nasry Asfura, 2026-2030. El 25 de enero de 2026 se instaló la primera legislatura del Congreso Nacional de Honduras, marcando el inicio de un nuevo período de trabajo parlamentario, con sesiones ordinarias convocadas por el nuevo presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Arte modificado

Una búsqueda inversa en Google Lens permitió localizar el arte original, publicado el 11 de diciembre de 2025 por Diario LA PRENSA. El mismo contenido también aparece en su perfil verificado de Instagram . La pieza gráfica auténtica dice textualmente: “¿Johana Bermúdez sería la nueva ministra de Salud? Esto dijo”.