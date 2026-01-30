Al 30 de enero, es falso que EUA pidió en extradición a Manuel Zelaya

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que asegura que Estados Unidos ordenó la extradición del expresidente de Honduras (2006-2010) Manuel Zelaya Rosales, por presuntos vínculos en la fabricación de sustancias ilícitas.
Sin embargo, la información es falsa. LA PRENSA Verifica consultó con Melvin Duarte, director de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, quien confirmó que no existe ninguna solicitud de extradición contra el exmandatario.
Además, no se encontró confirmación en medios de comunicación y fuentes confiables sobre el caso.
"Se confirma que Estados Unidos ha pedido en EXTRADICION al ex presidente José Manuel Zelaya Rosales por conspiración para frabricar sustancias ilícitas", dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook que circula desde el 29 de enero de 2026.
Manuel Zelaya es el coordinador del partido de gobierno y fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009, siendo derrocado ese año tras un golpe de Estado.
El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras recibió una orden de extradición procedente del gobierno de Estados Unidos. La notificación corresponde a un proceso legal iniciado por autoridades estadounidenses, que requiere la evaluación y eventual autorización de la CSJ para que un ciudadano hondureño pueda ser trasladado al país norteamericano para responder ante la justicia.
Hasta el momento, las autoridades judiciales hondureñas no han divulgado el nombre del involucrado ni detalles sobre los cargos que motivan la solicitud. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que los magistrados se encuentran revisando la petición conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando el debido proceso y los derechos del presunto implicado.
Nada lo prueba
Una búsqueda en Google con las palabras clave "solicitud" + "extradición" + "Manuel Zelaya" + "Estados Unidos" + “enero 2026” no arrojó resultados en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que confirmaran la veracidad del supuesto pedido a Zelaya.
Tampoco se encontró información relacionada en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni en las redes sociales (Facebook, X) del Poder Judicial.
Contactado por LA PRENSA Verifica, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, confirmó que no existe orden de extradición contra el exmandatario hondureño.
Además, aclaró que la CSJ no ha brindado públicamente el nombre del involucrado en la reciente orden de extradición por parte del gobierno norteamericano.
Por lo tanto, la información que circula en redes sociales sobre una supuesta solicitud de extradición de Manuel Zelaya por parte de Estados Unidos es falsa.
No existen registros oficiales ni reportes de medios confiables que respalden la afirmación, y la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó que no ha emitido ninguna notificación relacionada con el expresidente Zelaya.