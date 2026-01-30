En 2025 votaron más personas que en 2021, pese a baja participación porcentual

San Pedro Sula, Honduras

Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, aseguró que en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 hubo una menor participación ciudadana en comparación con los comicios de 2021.

"Fue votar (en elecciones generales de 2025) una cantidad menor que la que acudió en el año 2021" (a partir del minuto 19:53).

La declaración es una verdad a medias, ya que omite aclarar que existen dos formas distintas de medir la participación electoral: por porcentaje del padrón y por número absoluto de votantes. Si se toma en cuenta el porcentaje de participación, efectivamente fue más baja en 2025 (60.19%) que en 2021 (68.58%), según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pero si se considera el número absoluto de votantes, los datos indican lo contrario: en 2025 acudieron a las urnas más personas (3.9 millones) que en 2021 (3.5 millones), lo que se explica por el crecimiento del padrón electoral.

LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Nasralla sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este chequeo no hubo respuesta.