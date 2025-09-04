Denuncian la supuesta retención de 300 mil DNI para hondureños en EEUU

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, denunció este jueves al canciller Javier Bú Soto por la supuesta retención de documentos de identidad nacional (DNI) de hondureños residentes en Estados Unidos.
“Esto pone en riesgo las elecciones en Honduras, y por eso hoy hemos hecho estas denuncias ante el Congreso de Estados Unidos”, expresó Flores.
Ante la polémica, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, difundió un comunicado oficial en el que señaló: “Al no contar con la certeza del buen manejo de los DNI de más de 150,000 compatriotas y la certidumbre de sus domicilios actuales, se violenta su derecho constitucional al sufragio y se pone en grave riesgo la democracia”.
Sin embargo, el excanciller Enrique Reina desmintió lo señalado por Nasralla y aseguró que los documentos están disponibles en los consulados.
“Los DNI no han sido retenidos nunca de ninguna forma como se pretende decir; están a disposición del solicitante en los consulados, salvo casos especiales que son pocos por inconsistencia. Si los compatriotas no los reclaman es porque generalmente, al obtener su pasaporte, no regresan por su DNI, a pesar de que se les ha llamado. Los DNI son elaborados con la información biométrica de cada ciudadana o ciudadano, por lo que no son sujetos a manipulación por terceros”, declaró Reina.
No obstante, el pasado 29 de agosto, un grupo de hondureños residentes en Estados Unidos realizó una manifestación pacífica frente al Consulado de Honduras en Charlotte, Carolina del Norte, para exigir medidas que aseguren su participación en las próximas elecciones generales de noviembre.
Con relación al tema de los DNI de hondureñas y hondureños en el exterior, es falso lo que se denuncia del PL y principalmente una persona que politiza los temas migratorios desde los EE.UU y expresó los siguientes puntos para aclarar porque mucho de este proceso se realizó...
Los hondureños solicitaron al comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé Reyes, la entrega inmediata de los documentos que permanecen en los consulados, calificando la situación como un obstáculo directo a la participación democrática de los hondureños en el exterior.
El comunicado también incluyó demandas contra el canciller Javier Efraín Bú Soto para que brinde aclaraciones públicas sobre la activación de los consulados y el estatus de los DNI.