Denuncian la supuesta retención de 300 mil DNI para hondureños en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, denunció este jueves al canciller Javier Bú Soto por la supuesta retención de documentos de identidad nacional (DNI) de hondureños residentes en Estados Unidos.

“Esto pone en riesgo las elecciones en Honduras, y por eso hoy hemos hecho estas denuncias ante el Congreso de Estados Unidos”, expresó Flores.

Ante la polémica, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, difundió un comunicado oficial en el que señaló: “Al no contar con la certeza del buen manejo de los DNI de más de 150,000 compatriotas y la certidumbre de sus domicilios actuales, se violenta su derecho constitucional al sufragio y se pone en grave riesgo la democracia”.

Sin embargo, el excanciller Enrique Reina desmintió lo señalado por Nasralla y aseguró que los documentos están disponibles en los consulados.