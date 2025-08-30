Hondureños en Charlotte exigen su DNI para votar en elecciones de noviembre

Carolina del Norte, Estados Unidos.

Un grupo de ciudadanos hondureños residentes en Estados Unidos realizó ayer una manifestación pacífica frente al Consulado de Honduras en Charlotte, Carolina del Norte, para exigir medidas que aseguren su participación en las próximas elecciones generales de noviembre. Durante la movilización, los asistentes entregaron un comunicado público en el que destacaron la necesidad urgente de reactivar los 18 consulados hondureños en Estados Unidos, medida que, según los manifestantes, permitiría a los ciudadanos ejercer su derecho al voto sin dificultades.

Entre los puntos más críticos señalados, la comunidad denunció la retención de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) ya procesados. En ese sentido, solicitaron al Comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé Reyes, la entrega inmediata de los documentos que permanecen en los consulados, calificando la situación como un obstáculo directo a la participación democrática de los hondureños en el exterior. El comunicado también incluye demandas al Canciller Javier Efraín Bu Soto para que ofrezca aclaraciones públicas sobre la activación de los consulados y el estatus de los DNI retenidos. Asimismo, exigieron un pronunciamiento oficial de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sobre la instalación de Juntas Receptoras de Votos en el extranjero durante las elecciones.