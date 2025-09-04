  1. Inicio
CNE contratará camiones para traslado de maletas en elecciones generales

El CNE ha decidido que los buses están descartados en este proceso.

TEGUCIGALPA

A finales de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá adjudicar el servicio de transporte a la empresa que gane la licitación para movilizar las maletas y material electoral en noviembre.

Días atrás, Cossette López, consejera del CNE, afirmó que el traslado del material para las elecciones generales del 30 de noviembre se ejecutará bajo un esquema de seguridad reforzado y con la misma logística que en procesos anteriores.

Agregó que usarán camiones como medio de transporte, descartando el uso de autobuses urbanos, por lo que el contrato establecerá condiciones específicas que permitan garantizar el resguardo del material electoral en todo momento.

En esa línea, adelantó que el Consejo Nacional Electoral ya inició simulacros logísticos para medir la capacidad de los camiones, los tiempos de traslado y la efectividad en la entrega de las maletas a más de 7,200 centros de votación en el territorio nacional.

El CNE busca evitar que se produzca un problema como el ocurrido en las internas, cuando las urnas fueron paseadas por toda la ciudad en buses.

