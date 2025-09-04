Ministra Carla Paredes anuncia 100 nombramientos médicos en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.

“Este instituto entregó cien acuerdos de nombramiento a médicos especialistas, médicos generales, microbiólogos, odontólogos, psicólogos, personal técnico, auxiliares de enfermería, profesionales de enfermería, algo que no se veía en décadas”, aseguró Paredes.

Tras cuatro días de protestas de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), Carla Paredes , ministra de Salud, se pronunció este jueves y confirmó la entrega de 100 acuerdos de nombramiento para personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS ).

Estas contrataciones se dan en medio de la presión ejercida por enfermeros que han salido a las calles para exigir el cumplimiento de sus derechos. “Este recurso humano es tan valioso para fortalecer la plantilla y los servicios del Seguro Social”, agregó.

Según detalló, el proceso se realizará por regiones: “Hoy avanzamos en la zona centro-sur; mañana será en la zona norte y occidente del país. El primer eslabón en una cadena de servicio que es el recurso humano hoy lo hemos fortalecido”.

Asimismo, subrayó que “se ha garantizado a 100 profesionales que forman parte formalmente de la familia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la estabilidad laboral y hemos asegurado con ellos un compromiso de servicio para la población hondureña”.

Paredes reconoció que “el mayor activo que tiene el Instituto Hondureño de Seguridad Social son sus empleados y, aunque algunos no están a la altura de las expectativas, van mejorando y avanzando”.

“Lo que viene para el Seguro Social son cosas buenas. Inauguraremos el martes el primer policlínico propio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estamos prontos a iniciar el proceso de construcción del policlínico de Naco para acercarlo a toda la zona noroccidental del país. Está ya en diseño la construcción del Hospital de Puerto Cortés y del Hospital de La Ceiba Atlántico”, concluyó la ministra Paredes.