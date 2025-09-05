Tomás Zambrano pide que préstamos millonarios sean aprobados después de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

“Los 43 diputados del Partido Nacional no vamos a acompañar los préstamos. No podemos entregar un cheque en blanco al oficialismo en plena campaña”, dijo el diputado Tomás Zambrano.

Tomás Zambrano , jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras (PN) , dijo que su institución política propone que los préstamos internacionales superiores a mil millones de dólares sean aprobados solamente después del 30 de noviembre, una vez desarrolladas las elecciones generales.

Y es que, según la postura del Partido Nacional, el oficialismo busca utilizar gran parte de los fondos aprobados en dichos préstamos, con fines proselitistas.

Y aunque la sesión programada para trata el tema de los préstamos fue suspendida oficialmente por fallas eléctricas en el Congreso Nacional, el Partido Nacional asegura que se trata de una maniobra política.



Las elecciones generales en Honduras, donde se elegirán a las nuevas autoridades legislativas, municipales y a nivel central, se realizarán el próximo 30 de noviembre.