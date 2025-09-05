  1. Inicio
  2. · Honduras

Tomás Zambrano pide que préstamos millonarios sean aprobados después de las elecciones

El Partido Nacional teme que el oficialismo utilice parte de los fondos aprobados en dichos préstamos, con fines proselitistas.

Tomás Zambrano pide que préstamos millonarios sean aprobados después de las elecciones

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras (PN), dijo que su institución política propone que los préstamos internacionales superiores a mil millones de dólares sean aprobados solamente después del 30 de noviembre, una vez desarrolladas las elecciones generales.

“Los 43 diputados del Partido Nacional no vamos a acompañar los préstamos. No podemos entregar un cheque en blanco al oficialismo en plena campaña”, dijo el diputado Tomás Zambrano.

Fuerzas vivas de La Lima exigen construcción de El Tablón

Y es que, según la postura del Partido Nacional, el oficialismo busca utilizar gran parte de los fondos aprobados en dichos préstamos, con fines proselitistas.

Y aunque la sesión programada para trata el tema de los préstamos fue suspendida oficialmente por fallas eléctricas en el Congreso Nacional, el Partido Nacional asegura que se trata de una maniobra política.

Las elecciones generales en Honduras, donde se elegirán a las nuevas autoridades legislativas, municipales y a nivel central, se realizarán el próximo 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias