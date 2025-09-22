  1. Inicio
Copeco anuncia sismo de magnitud 4.1 en Trujillo

Un sismo de magnitud 4.1 se registró al noreste de Trujillo, Colón.

Colón, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que la madrugada de este lunes 22 de septiembre se produjo un sismo en la zona norte del país.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó a 18 kilómetros al noreste de Trujillo, en el departamento de Colón.

Las autoridades confirmaron que, pese a la percepción del temblor en comunidades cercanas, no se registraron daños materiales ni víctimas.

Lluvias en Honduras: estos departamentos siguen en alerta amarilla

Alerta amarilla y verde en departamentos de Honduras por alza de lluvias

Asimismo, Copeco anunció que mantiene en alerta amarilla a ocho departamentos de Honduras debido a las lluvias.

Los departamentos bajo este nivel de alerta son Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca.

Además, siguen en alerta amarilla los municipios aledaños al río Ulúa, incluyendo El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

De igual forma, se declaró alerta verde por 24 horas en los departamentos de La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, a partir de las 6:00 de la mañana de este 22 de septiembre.

