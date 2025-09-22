Copeco anuncia sismo de magnitud 4.1 en Trujillo

Colón, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que la madrugada de este lunes 22 de septiembre se produjo un sismo en la zona norte del país. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó a 18 kilómetros al noreste de Trujillo, en el departamento de Colón.

#COPECO Informa:



La madrugada de hoy lunes 22 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.1 con profundidad de 10 km, localizado a 18 km al noreste de Trujillo, Colón, Honduras. No se reportaron daños. pic.twitter.com/Vso2K49AG1 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 22, 2025

Las autoridades confirmaron que, pese a la percepción del temblor en comunidades cercanas, no se registraron daños materiales ni víctimas.

