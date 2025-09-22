Lluvias en Honduras: estos departamentos siguen en alerta amarilla

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este lunes que mantiene en alerta amarilla a ocho departamentos de Honduras debido a las lluvias. Los departamentos bajo este nivel de alerta son Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca.

Asimismo, siguen en alerta amarilla los municipios aledaños al río Ulúa, incluyendo El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. De igual forma, se declaró alerta verde por 24 horas en los departamentos de La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, a partir de las 6:00 de la mañana de este 22 de septiembre.

Clima en Honduras este lunes 22 de septiembre

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie está generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Estas condiciones están acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Los acumulados más fuertes se esperan en las regiones oriente, occidente, centro, sur y occidente de Honduras.

Medidas de prevención