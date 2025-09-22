Lluvias en Honduras: estos departamentos siguen en alerta amarilla

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este lunes que mantiene en alerta amarilla a ocho departamentos de Honduras debido a las lluvias.
Los departamentos bajo este nivel de alerta son Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca.
Asimismo, siguen en alerta amarilla los municipios aledaños al río Ulúa, incluyendo El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.
De igual forma, se declaró alerta verde por 24 horas en los departamentos de La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, a partir de las 6:00 de la mañana de este 22 de septiembre.
Clima en Honduras este lunes 22 de septiembre
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie está generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada.
Estas condiciones están acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Los acumulados más fuertes se esperan en las regiones oriente, occidente, centro, sur y occidente de Honduras.
Medidas de prevención
Copeco instó a las autoridades municipales, Comités de Emergencia Local (Codel) y Comités de Emergencia Municipal (Codem) a mantener constante vigilancia sobre posibles amenazas, especialmente en comunidades vulnerables.
Asimismo, pidió a la población que habita cerca de ríos y quebradas extremar precauciones ante posibles crecidas repentinas, derrumbes e inundaciones, además de asegurar techos, limpiar cunetas y evitar la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado.