Saraí Espinal: "Si algo me llega a pasar responsabilizo a Roosevelt Hernández"

Tegucigalpa, Honduras.

La periodista y candidata a diputada por el Partido Liberal, Saraí Espinal, lanzó fuertes señalamientos este miércoles contra Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, a quien acusa de utilizar su posición para "amedrentar a quienes ejercen la labor periodística y alzan la voz".

En una declaración pública, Espinal expresó su firme rechazo a lo que considera una campaña de intimidación en su contra y responsabilizó al general por cualquier eventualidad que ponga en riesgo su integridad física o la de su familia.

“No me van a detener y no me van a silenciar. Mi compromiso con Honduras, con la justicia y la verdad continúan más fuerte que nunca”, afirmó la comunicadora.

De acuerdo con sus declaraciones, las acciones del general evidencian un desprecio hacia el gremio periodístico, según ella, por las denuncias que ha venido realizando en diferentes espacios.

“Es evidente que nuestras publicaciones y denuncias públicas han sido el detonante de esta represión”, dijo Espinal, al tiempo que hizo un llamado a organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como a medios de comunicación y a la ciudadanía en general, para que estén atentos ante cualquier eventualidad.

La periodista acusó directamente al jefe castrense de ejercer violencia institucional e incluso de carácter de género.

“Es una forma de violencia inconstitucional y de género. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo al general Roosevelt Hernández”, manifestó.

En la parte final de su pronunciamiento, Espinal también defendió la integridad de su esposo ante acusaciones no detalladas en su declaración pública.

“Mi esposo no es un asesino, ni corrupto, ni ningún violador de la Constitución. Todos los generales conocen la integridad de mi esposo”, dijo, señalando que el malestar del alto mando surge por las denuncias que han expuesto públicamente.

José Antonio Coello Molina, esposo de Saraí y capitán auxiliar de Administración, quien también ejerce como periodista, fue dado de baja de la institución militar a partir del 30 de junio de 2025.

Hasta el momento, el general Roosevelt Hernández no ha emitido ninguna reacción oficial ante los señalamientos.