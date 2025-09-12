Consejo de Ministros aprueba 469 mil millones de lempiras para el Presupuesto General 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios informaron que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, participó de manera virtual en la sesión debido a un cuadro de influenza que atraviesa.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Presupuesto General de la República para 2026 , que ascenderá a 469 mil 249 millones de lempiras.

El ministro de Finanzas, Christian Duarte, ofreció declaraciones en Casa Presidencial para confirmar la cifra oficial y brindar detalles sobre la distribución de los recursos.

Duarte explicó durante una conferencia que el nuevo presupuesto representa un incremento de 38 mil 341 millones de lempiras en comparación con el de 2025, equivalente a un 8.2 %.

De acuerdo con Duarte, en gobiernos anteriores el resultado de los presupuestos fue apenas un monto de inversión del 2% del Producto Interno Bruto en la economía. Hoy, el presupuesto que presenta la presidenta Xiomara Castro alcanza el 9.5%.

El funcionario precisó que para la Administración Central se destinarán 279 mil 177 millones de lempiras, mientras que la Administración Descentralizada contará con 189 mil 272 millones de lempiras.

Respecto al Presupuesto 2026, Duarte enfatizó que su formulación no incluye nuevos impuestos ni cargas adicionales para la población hondureña.

El proyecto aprobado será enviado en los próximos días al Congreso Nacional, donde deberá ser discutido y aprobado antes de finalizar el año fiscal. De ser ratificado, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

Según el ministro de Finanzas, las exoneraciones fiscales proyectadas para 2026 superarán los 90 mil millones de lempiras.