¿Qué acordaron las enfermeras auxiliares con la Sesal tras 22 días de paro?

Tegucigalpa, Honduras

Tras casi un mes de paralización en los hospitales públicos, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) firmó un acuerdo con la Secretaría de Salud (Sesal) que permitirá normalizar los servicios y resolver demandas históricas del gremio. El punto más relevante es que la Sesal dejó sin efecto las audiencias de descargo notificadas a varias trabajadoras durante el conflicto, lo que garantiza que no habrá despidos ni sanciones contra el personal en protesta. La viceministra de Salud, Nerza Paz, aseguró que con la firma del acta de compromiso “las cosas retornan a la normalidad” en los hospitales y centros de salud.

Por su parte, Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, explicó a La Prensa que se "habían citado más de 200 audiencias de descargo, sin embargo, todo eso quedó automáticamente ya resuelto, en vista el acta de compromiso dice que no habrá despidos las compañeras".

El acta establece que las audiencias de descargo previas al 17 de septiembre se llevarán a cabo, pero sin aplicar sanciones al personal. Según Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, se registraron unas 65 audiencias en ese período, de las cuales aún quedan pendientes alrededor de 20.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Otros acuerdos alcanzados

1) Pago de deudas pendientes: La Sesal acreditará salarios atrasados, zonaje y otros beneficios adeudados desde 2022. 2) Turnicidad de diciembre 2024: Se pagará a más tardar en diciembre de 2025. 3) Nombramientos: Se entregarán de inmediato los correspondientes a 2024 y 2025. 4) Reasignaciones y reclasificaciones: La ANEEAH entregará listados para que los jefes de personal hagan efectivos los cambios bajo el perfil oficial de “Auxiliar de Enfermería”.