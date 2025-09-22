Sesal y enfermeros logran acuerdo tras 22 días de protesta en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La viceministra de Salud, Nerza Paz , informó este lunes que el principal compromiso adquirido es la suspensión de las asambleas, lo que marca el cierre de 22 días de paralización parcial en los hospitales públicos.

Después de más de tres semanas de asambleas informativas, la Secretaría de Salud (Sesal) y las enfermeras auxiliares alcanzaron un acuerdo que permitirá el retorno inmediato a los puestos de trabajo.

"Hoy ya se firmaron las actas de compromiso en el que se suspenden las asambleas informativas a partir del turno B, así que estar atentos todos los directores de hospitales, regiones y establecimientos de salud, que el personal de enfermería estará reanudando sus labores", dijo Nerza Paz, en conferencia de prensa.

Durante el proceso de diálogo, ambas partes discutieron 14 puntos, en los que finalmente lograron consensos, incluyendo la suspensión de medidas disciplinarias relacionadas con las protestas.

Miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) fueron citados este lunes por la Secretaría de Salud a las 10:00 de la mañana. Aunque en un inicio aseguraron que no asistirían, finalmente lograron el consenso esperado.

Josué Orellana, presidente de la Aneeah, confirmó que se alcanzó un acuerdo en todos los puntos del pliego de demandas. Entre los logros mencionados figuran la mejora de las condiciones laborales de las enfermeras, el aseguramiento de un reajuste salarial de aproximadamente 2,000 lempiras, así como el pago de colaterales para el próximo año, entre otros aspectos.

En cuanto al punto 14, referido a que no habría represalias contra las enfermeras citadas en audiencias de descargo, Orellana celebró la respuesta favorable de las autoridades.

"En este punto lo que se acordó es que se van a hacer las diligencias de todas las audiencias de descargo convocadas después del 17 de septiembre para ser suspendidas; las de antes de esa fecha se van a realizar para cerrar los expedientes de las compañeras, pero no se les hará ninguna sanción", detalló Josué Orellana.

Las auxiliares recibieron la noticia con satisfacción y destacaron que este acuerdo representa un avance en sus derechos laborales.

En ese sentido, a partir del turno B de esta tarde se reanudaron las atenciones en los centros asistenciales del país. Según Orellana, si no se cumplen dichos acuerdos, volverán a las calles.