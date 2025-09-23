Maribel Espinoza a Contreras: "Están logrando asegurarle su reelección"

La diputada Maribel Espinoza cuestionó este martes el accionar del Ministerio Público (MP) en las investigaciones contra la administración del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y advirtió que dichas acciones podrían tener un efecto contrario al buscado.
Según Espinoza, los requerimientos presentados por la Fiscalía “solo están logrando victimizar al alcalde y, con ello, asegurarle su reelección en las próximas elecciones generales”, que se celebrarán en 68 días.
La congresista y exprecandidata a la presidencia por el Partido Liberal señaló que el caso genera dudas sobre su trasfondo político, debido al momento en que se presenta.
“¿Cuándo inició el MP esa investigación en contra de la administración de Roberto Contreras por los hechos que se le imputan? ¿Por qué hasta ahora presentan ese requerimiento? ¿Será que buscan eliminar adversarios políticos mediante la judicialización de la política?”, expresó.
Maribel Espinoza y su posición ante la orden de captura del yerno de Roberto Contreras
Asimismo, cuestionó que se haya acusado al yerno del edil y no directamente a Contreras, pese a que los hechos investigados estarían relacionados con la gestión municipal.
“Me llama poderosamente la atención por qué no acusaron al alcalde, siendo el representante de la administración municipal. Estratégicamente, solo acusan a su yerno, su principal operador político en la campaña”, dijo.
Espinoza recordó que en otros procesos judiciales a políticos se aplicaron medidas distintas, por lo que pidió un trato igualitario en el caso de Contreras.
“¿Por qué no hicieron el mismo trámite que con Papi a la Orden, a quien citaron sin orden de captura? ¿Van a respetarle al alcalde Contreras el antejuicio a que tiene derecho?”, cuestionó.
La diputada añadió que, de mantenerse las acciones de la Fiscalía, en lugar de debilitar al edil sampedrano, solo se estaría fortaleciendo su imagen política.
“Lo que no calcularon los de Libre es que, con esas acciones desesperadas, en lugar de debilitar al alcalde Contreras, lo único que logran es victimizarlo y con ello asegurarle su reelección”, afirmó.