Maribel Espinoza a Contreras: "Están logrando asegurarle su reelección"

La diputada Maribel Espinoza cuestionó este martes el accionar del Ministerio Público (MP) en las investigaciones contra la administración del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y advirtió que dichas acciones podrían tener un efecto contrario al buscado. Según Espinoza, los requerimientos presentados por la Fiscalía “solo están logrando victimizar al alcalde y, con ello, asegurarle su reelección en las próximas elecciones generales”, que se celebrarán en 68 días.

La congresista y exprecandidata a la presidencia por el Partido Liberal señaló que el caso genera dudas sobre su trasfondo político, debido al momento en que se presenta. “¿Cuándo inició el MP esa investigación en contra de la administración de Roberto Contreras por los hechos que se le imputan? ¿Por qué hasta ahora presentan ese requerimiento? ¿Será que buscan eliminar adversarios políticos mediante la judicialización de la política?”, expresó.



Maribel Espinoza y su posición ante la orden de captura del yerno de Roberto Contreras

Asimismo, cuestionó que se haya acusado al yerno del edil y no directamente a Contreras, pese a que los hechos investigados estarían relacionados con la gestión municipal. "Me llama poderosamente la atención por qué no acusaron al alcalde, siendo el representante de la administración municipal. Estratégicamente, solo acusan a su yerno, su principal operador político en la campaña", dijo.