Así reaccionó el Partido Nacional ante ventaja de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial del Partido Nacional, afirmó este martes que la ventaja que actualmente muestra el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se debe a un “rezago” de actas provenientes de Cortés y Atlántida, y aseguró que su partido cuenta con un conteo interno que muestra resultados distintos a los publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En una entrevista brindada tras el último corte de resultados, Mejía sostuvo que no existe preocupación dentro de su partido, pese al estrecho margen entre los dos aspirantes. “Nosotros tenemos todo el recuento de las actas y no estamos tranquilos; sabíamos que esto iba a suceder cuando se incorporaran las actas de Cortés y Atlántida”, expresó.

La dirigente nacionalista afirmó que, de acuerdo con los registros que maneja el partido, mantienen ventaja en "más de catorce departamentos" y que ese conteo interno proyecta una diferencia favorable. Aseguró que las pantallas de su centro de monitoreo muestran un resultado en e l que Nasry Asfura supera el millón doscientos mil votos frente a una cifra cercana a los 938,000 para Nasralla.

Llamado a esperar al CNE

Mejía pidió calma tanto a sus simpatizantes como a los demás competidores y subrayó que la única voz oficial es la del Consejo Nacional Electoral. “Que cada quien tenga su minuto de fama, pero el resultado final lo dará el CNE. Ninguno debe declararse ganador por ahora”, dijo. Consultada sobre las acusaciones que han surgido en torno al clima dentro del organismo electoral, la candidata evitó profundizar, pero expresó que Nasralla debe actuar con “prudencia” y no generar tensiones. “Lo que está haciendo son manotadas de ahogado porque sabe que está perdido”, señaló. Aun así, reiteró que su partido esperará los datos oficiales antes de realizar una nueva comparecencia.

Un conteo cada vez más cerrado