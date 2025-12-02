"La toma de posesión de Nasralla será en el Olímpico": Contreras tras ventaja liberal

San Pedro Sula

Contreras tiene previsto reunirse con Nasralla en el Consejo Central Ejecutivo, el cual preside, en Tegucigalpa. Antes de viajar a la capital, se refirió a los resultados publicados por el CNE y que colocan al ingeniero arriba de Nasry Asfura.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, ha reaccionado a la remontada de Salvador Nasralla en los últimos cortes del CNE.

"El Pollo", como le gusta que le digan, dijo que "tal como se esperaba, una vez que comenzaran a ingresar las actas de Cortés, el ingeniero Nasralla se iba a empezar a despegar", aseguró.

El edil sampedrano se encontraba en San Pedro Sula este martes, pero al momento de la entrevista visitaba una barbería.

"Vine a que me corten un poco las plumas, para salir a Tegucigalpa y estar desayunando mañana con el ingeniero Salvador Nasralla", contó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Reveló que hay planes hasta de la toma de posesión. "Van tres mil votos, pero va a seguir aumentando. El ingeniero se alzará con la victoria por 40 o 50 mil votos. Cortés le está dando 350 mil votos a Nasralla, por esa razón le estamos diciendo que la toma de posesión será en el estadio Olímpico Metropolitano", agregó.

Su mensaje final: "Felicito a la población y a las Fuerzas Armadas por su trabajo en las elecciones".