"La toma de posesión de Nasralla será en el Olímpico": Contreras tras ventaja liberal

"Caballo que alcanza gana", así lo ha afirmado el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, luego de que Nasralla tomara la delantera en los resultados del CNE

    Roberto Contreras anunció que la toma de posesión de Nasralla sería en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
San Pedro Sula

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, ha reaccionado a la remontada de Salvador Nasralla en los últimos cortes del CNE.

Contreras tiene previsto reunirse con Nasralla en el Consejo Central Ejecutivo, el cual preside, en Tegucigalpa. Antes de viajar a la capital, se refirió a los resultados publicados por el CNE y que colocan al ingeniero arriba de Nasry Asfura.

Avalancha liberal: los cortes del CNE que le dieron la ventaja a Nasralla

"El Pollo", como le gusta que le digan, dijo que "tal como se esperaba, una vez que comenzaran a ingresar las actas de Cortés, el ingeniero Nasralla se iba a empezar a despegar", aseguró.

El edil sampedrano se encontraba en San Pedro Sula este martes, pero al momento de la entrevista visitaba una barbería.

"Vine a que me corten un poco las plumas, para salir a Tegucigalpa y estar desayunando mañana con el ingeniero Salvador Nasralla", contó.

Reveló que hay planes hasta de la toma de posesión. "Van tres mil votos, pero va a seguir aumentando. El ingeniero se alzará con la victoria por 40 o 50 mil votos. Cortés le está dando 350 mil votos a Nasralla, por esa razón le estamos diciendo que la toma de posesión será en el estadio Olímpico Metropolitano", agregó.

Su mensaje final: "Felicito a la población y a las Fuerzas Armadas por su trabajo en las elecciones".

