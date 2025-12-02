Portavoz de la Conferencia Episcopal pide a la clase política respetar la voluntad expresada en las urnas

Tegucigalpa, Honduras

Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, hizo este martes un llamado enérgico a la clase política para actuar con responsabilidad frente al ambiente de incertidumbre que persiste tras las elecciones generales.

El sacerdote señaló que la ciudadanía ya cumplió con su deber cívico al acudir a las urnas y exhortó a los actores políticos a respetar la voluntad expresada por la mayoría, con el fin de evitar que el país se mantenga en tensión y división.

“Honduras no merece vivir en una incertidumbre permanente. Por favor, por una vez en la vida, señores que manejan los hilos de la política, ¡actúen con ética! La gente cumplió con su deber... ¡cumplan ustedes con el suyo y respeten la voluntad de la mayoría, cualquiera ella sea!”, expresó López.