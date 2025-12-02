Portavoz de la Conferencia Episcopal pide a la clase política respetar la voluntad expresada en las urnas

Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, llamó a los políticos a actuar con responsabilidad y respetar la voluntad de la mayoría tras las elecciones generales

    El padre Juan Ángel López hizo un llamado a la clase política.

Tegucigalpa, Honduras

Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, hizo este martes un llamado enérgico a la clase política para actuar con responsabilidad frente al ambiente de incertidumbre que persiste tras las elecciones generales.

El sacerdote señaló que la ciudadanía ya cumplió con su deber cívico al acudir a las urnas y exhortó a los actores políticos a respetar la voluntad expresada por la mayoría, con el fin de evitar que el país se mantenga en tensión y división.

“Honduras no merece vivir en una incertidumbre permanente. Por favor, por una vez en la vida, señores que manejan los hilos de la política, ¡actúen con ética! La gente cumplió con su deber... ¡cumplan ustedes con el suyo y respeten la voluntad de la mayoría, cualquiera ella sea!”, expresó López.

MOE-UE presenta informe preliminar sobre elecciones en Honduras

El representante de la Iglesia católica insistió en que el país necesita serenidad y respeto institucional para garantizar una transición transparente que brinde estabilidad a la población.

Más de seis millones de hondureños estaban convocados a votar el domingo 30 de noviembre, del cual alrededor del 55% asistieron a las urnas.

Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, del Pinu, participaron en la contienda.

