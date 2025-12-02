MOE-UE presenta informe preliminar sobre elecciones en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Esta declaración es un análisis preliminar del período previo a las elecciones y del día de las votaciones, observado en todos los departamentos del país por 138 observadores de 26 Estados miembros de la UE, además de Noruega y Canadá, que visitaron 414 mesas electorales para observar la votación, y 45 mesas para el recuento.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Honduras 2025 ha presentado hoy, en una conferencia de prensa, una declaración preliminar sobre la observación de las elecciones generales del 30 de noviembre.

El jefe de la Misión subrayó asimismo que "sin embargo, existen retos importantes que deben abordarse para mejorar los futuros procesos electorales, que serán objeto de nuestras recomendaciones. Permaneceremos en Honduras observando el escrutinio y la finalización del proceso electoral. Confiamos en que todos los actores políticos e institucionales actuarán de manera responsable y con la máxima transparencia en los próximos días".

Durante la presentación, el jefe de la MOE UE, Francisco Assis, afirmó: "El pueblo hondureño votó pacíficamente sin incidentes graves el día de las elecciones, y en general se respetaron los procedimientos durante la votación".

El Sr. Hélder Sousa Silva, jefe de la delegación del Parlamento Europeo que observó las elecciones como parte de la MOE de la UE, declaró: "Durante la histórica jornada electoral del pasado domingo, el pueblo de Honduras dio una muestra clara de su profundo espíritu cívico y democrático atendiendo a las urnas de forma masiva".

Y añadió: "Esta victoria de la democracia y la esperanza en un futuro mejor para el país es una clara señal para los líderes políticos. Es tiempo de trabajar con nidos para la estabilidad institucional y la prosperidad de los ciudadanos.

En ese camino tengan por seguro que los europeos estaremos a su lado como lo hemos estado durante estas elecciones". Las principales conclusiones de la MOE UE en esta fase del proceso son las siguientes: A pesar del ambiente tenso y altamente polarizado previo a las elecciones, la jornada electoral se desarrolló en un clima pacífico y festivo.

Los observadores de la UE calificaron la votación como buena o muy buena en el 97% de las mesas electorales observadas. En general, se respetaron los procedimientos electorales, el personal electoral desempeñó bien su labor, y se respetó el secreto del voto. La presencia de observadores nacionales contribuyó a la transparencia del proceso.

Las disputas políticas afectaron el funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que puso de manifiesto su vulnerabilidad a la parálisis.

A lo largo del proceso, el CNE no estableció una comunicación pública institucional coherente, lo que afectó la confianza de la ciudadanía en la institución. Sin embargo, en cumplimiento de la ley, los tres consejeros anunciaron conjuntamente los resultados preliminares la noche de la jornada electoral.