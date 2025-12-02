Alegría en el Partido Liberal tras tomar ventaja Salvador Nasralla de Nasry Asfura en conteo preliminar

Tegucigalpa, Honduras
Luego que Salvador Nasralla tomara la delantera en el conteo prelimnar del Consejo Nacional Electorfal (CNE) decenas de líderes y simpatizantes del Partido Liberal festejaron los resultados.
A los gritos ¡sí se pudo!, festejaban la corta ventaja frente al candidato nacionalista Nasry Juan Asfura.
El CNE informó, en un corte difundido a las 2:13 de la tarde, que Salvador Nasralla suma 774,354 votos frente a los 771,968 de Nasry Asfura, una diferencia de 2,386 sufragios a su favor.
Mientras continúa el conteo oficial, el país está atento a la evolución de los resultados. Las autoridades electorales han reiterado que seguirán actualizando las cifras conforme avance la verificación de actas, en un proceso que podría definir el rumbo político del país en las próximas horas.