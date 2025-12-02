Alegría en el Partido Liberal tras tomar ventaja Salvador Nasralla de Nasry Asfura en conteo preliminar

Tegucigalpa, Honduras

Luego que Salvador Nasralla tomara la delantera en el conteo prelimnar del Consejo Nacional Electorfal (CNE) decenas de líderes y simpatizantes del Partido Liberal festejaron los resultados.

A los gritos ¡sí se pudo!, festejaban la corta ventaja frente al candidato nacionalista Nasry Juan Asfura.