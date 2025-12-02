  1. Inicio
  2. · Honduras

Alegría en el Partido Liberal tras tomar ventaja Salvador Nasralla de Nasry Asfura en conteo preliminar

El CNE detalló tras varios cortes que siendo las 2:13 de la tarde que Nasralla tiene 774,354 frente a Asfura con 771, 968, teniendo una diferencia de 2,386 votos a la delantera.

Alegría en el Partido Liberal tras tomar ventaja Salvador Nasralla de Nasry Asfura en conteo preliminar

Líderes del Partido Liberal festejan corta ventaja frente a Nasry Asfura.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Luego que Salvador Nasralla tomara la delantera en el conteo prelimnar del Consejo Nacional Electorfal (CNE) decenas de líderes y simpatizantes del Partido Liberal festejaron los resultados.

A los gritos ¡sí se pudo!, festejaban la corta ventaja frente al candidato nacionalista Nasry Juan Asfura.

Nasralla da ultimátum al CNE: "ahora no dependo de Mel como en el 2017"

El CNE informó, en un corte difundido a las 2:13 de la tarde, que Salvador Nasralla suma 774,354 votos frente a los 771,968 de Nasry Asfura, una diferencia de 2,386 sufragios a su favor.

Mientras continúa el conteo oficial, el país está atento a la evolución de los resultados. Las autoridades electorales han reiterado que seguirán actualizando las cifras conforme avance la verificación de actas, en un proceso que podría definir el rumbo político del país en las próximas horas.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias