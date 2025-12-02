Salen de Atlántida las últimas urnas hacia Tegucigalpa

La Ceiba, Atlántida.

Tras la jornada de elecciones generales del domingo 30 de noviembre, el departamento de Atlántida completó este martes el proceso de traslado de su material electoral, enviando el último lote de urnas y kits tecnológicos hacia el centro de procesamiento en Tegucigalpa.​ El Instituto Manuel Bonilla de La Ceiba, que fungió como centro de acopio departamental, fue el sitio de la entrega final de las 951 maletas electorales y 360 kits, que correspondían a los ocho municipios de Atlántida.​

El material fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y custodiado por elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, garantizando la cadena de custodia y la integridad de los documentos y equipos.​ Autoridades electorales destacaron que el proceso de recolección y traslado en todo el departamento de Atlántida se desarrolló "en completa paz y tranquilidad".​