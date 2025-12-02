Salen de Atlántida las últimas urnas hacia Tegucigalpa

Atlántida concluye su participación en la fase de acopio y entrega de resultados a nivel departamental

  • Salen de Atlántida las últimas urnas hacia Tegucigalpa

    El material electoral fue almacenado en el polideportivo del instituto Manuel Bonilla que sirvió de centro de acopio antes de las elecciones.
La Ceiba, Atlántida.

Tras la jornada de elecciones generales del domingo 30 de noviembre, el departamento de Atlántida completó este martes el proceso de traslado de su material electoral, enviando el último lote de urnas y kits tecnológicos hacia el centro de procesamiento en Tegucigalpa.​

El Instituto Manuel Bonilla de La Ceiba, que fungió como centro de acopio departamental, fue el sitio de la entrega final de las 951 maletas electorales y 360 kits, que correspondían a los ocho municipios de Atlántida.​

Copias de las actas departamentales son recibidas por el Partido Nacional

El material fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y custodiado por elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, garantizando la cadena de custodia y la integridad de los documentos y equipos.​

Autoridades electorales destacaron que el proceso de recolección y traslado en todo el departamento de Atlántida se desarrolló "en completa paz y tranquilidad".​

CNE habilita espacio temporal para seguir resultados electorales

"Estamos satisfechos con el orden y la transparencia con la que se llevó a cabo esta etapa crucial. La ciudadanía de Atlántida demostró un alto civismo, y el proceso logístico, desde la votación hasta el traslado final, ha sido un éxito", afirmó Gerardo Yanes del Consejo Departamental Electoral.

​Con este último envío, Atlántida concluye su participación en la fase de acopio y entrega de resultados a nivel departamental, quedando ahora a la espera del conteo final y la declaratoria oficial por parte de las autoridades centrales del Consejo Nacional Electoral en la capital.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más