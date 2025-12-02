Copias de las actas departamentales son recibidas por el Partido Nacional

Tegucigalpa

Las autoridades del Partido Nacional y la Comisión Nacional de Campaña comenzaron este martes la recepción de las copias físicas de las actas totales provenientes de cada departamento, un proceso que se desarrolla en el búnker de la institución política como parte de su estrategia de verificación y transparencia. Según explicaron los encargados, el partido ya contaba con las versiones digitales remitidas por las estructuras territoriales, pero ahora están concentrando el material físico para contrastarlo, revisarlo y ponerlo a disposición de cualquier veeduría interna o externa. La candidata designada presidencial, María Antonieta Mejía, encabezó la presentación de los primeros paquetes recibidos.

Mejía afirmó que esta rendición de cuentas corresponde a la comisión de campaña y que el objetivo es mostrar abiertamente los documentos que respaldan los resultados electorales obtenidos por el candidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura Zablah. “Acta mata relato, y aquí las tenemos”, expresó mientras enseñaba parte del material recibido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En su intervención, la aspirante a designada invitó también al Partido Liberal a publicar sus propias actas para que la ciudadanía pueda comparar la documentación de cada instituto político. “Le invitamos al Partido Liberal que también saque sus actas y las muestre al pueblo hondureño”, sostuvo. Mejía agradeció al equipo de trabajo que participa en la recolección y traslado de las actas, quienes han apoyado el proceso desde los territorios. La dirigencia nacionalista asegura que el manejo del material se realiza bajo estrictos protocolos internos.