Copias de las actas departamentales son recibidas por el Partido Nacional

Tegucigalpa
Las autoridades del Partido Nacional y la Comisión Nacional de Campaña comenzaron este martes la recepción de las copias físicas de las actas totales provenientes de cada departamento, un proceso que se desarrolla en el búnker de la institución política como parte de su estrategia de verificación y transparencia.
Según explicaron los encargados, el partido ya contaba con las versiones digitales remitidas por las estructuras territoriales, pero ahora están concentrando el material físico para contrastarlo, revisarlo y ponerlo a disposición de cualquier veeduría interna o externa.
La candidata designada presidencial, María Antonieta Mejía, encabezó la presentación de los primeros paquetes recibidos.
Mejía afirmó que esta rendición de cuentas corresponde a la comisión de campaña y que el objetivo es mostrar abiertamente los documentos que respaldan los resultados electorales obtenidos por el candidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura Zablah.
“Acta mata relato, y aquí las tenemos”, expresó mientras enseñaba parte del material recibido.
En su intervención, la aspirante a designada invitó también al Partido Liberal a publicar sus propias actas para que la ciudadanía pueda comparar la documentación de cada instituto político.
“Le invitamos al Partido Liberal que también saque sus actas y las muestre al pueblo hondureño”, sostuvo.
Mejía agradeció al equipo de trabajo que participa en la recolección y traslado de las actas, quienes han apoyado el proceso desde los territorios. La dirigencia nacionalista asegura que el manejo del material se realiza bajo estrictos protocolos internos.
“Seguimos recolectando las actas físicas para mostrarle al pueblo hondureño que aquí las puede ver en físico, para que también usted venga con su calculadora, sume y mire realmente ese voto de confianza que le fue depositado a Nasry Asfura”, agregó Mejía.
La candidata lanzó además un desafío directo al presidenciable Salvador Nasralla, instándolo a publicar las actas que respaldan los datos que ha mencionado en sus declaraciones recientes.
Hasta el momento, según informó la dirigencia de campaña, ya se han entregado actas completas de Intibucá y Choluteca, mientras que el resto de los departamentos continuará remitiendo la documentación a lo largo del día y durante las siguientes horas.