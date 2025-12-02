Nasralla da ultimátum al CNE: "ahora no dependo de Mel como en el 2017"

Tegucigalpa
Salvador Nasralla le dio hasta el miércoles 3 de diciembre al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que haga oficial quien fue el ganador de las elecciones generales realizadas el domingo 30 de noviembre.
Nasralla dijo que "contrario al 2017, hoy no dependo de Mel Zelaya", mientras mostraba las copias de las actas.
"De Cortés tenemos el 100% (de las actas) de otros lugares el 90 y 95 por ciento. Solo falta un 3 o 4 por ciento", reveló.
Anunció que si el miércoles no dan el ganador habrá movilizaciones a nivel nacional. "La gente me está pidiendo hacer plantones", advirtió.
En una comparecencia pública dijo que "en el 2017 Mel Zelaya se sentó a negociar con Juan Orlando Hernández, contrario al 2017, hoy no depende de Mel Zelaya", aseguró ante la ovación de sus seguidores.
CNE habilita un acceso directo
"El Consejo Nacional Electoral informa que a partir de la 1 de la tarde del día de hoy habilitará un acceso público en un ambiente público destinado a los medios de comunicación y un enlace para los partidos políticos en contienda", señaló la otra consejera del CNE Cosette López.
Todo ello para "que puedan seguir en tiempo real el procesamiento de la información estadística y de las actas de las juntas receptoras de votos".
"Se trata de una medida temporal. En tanto la empresa Grupo ASD SAS solventa la solución técnica lo más pronto posible para que toda la ciudadanía recupere el acceso completo y permanente a los datos estadísticos", subrayó López.
El CNE mostró en pantalla que Nary "Tito" Asfura del Partido Nacional, del Partido Nacional, cuenta con 749.022 votos (39,91 %), frente a los 748.507 sufragios (39,89 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 57,03 % del conteo, los mismos resultados preliminares que el último corte disponible.
Así, los dos candidatos conservadores se mantienen en un empate técnico muy ajustado, mientras que Moncada, del izquierdista Partido Libre, cuenta con 359.584 votos (19,16 %).