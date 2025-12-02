Nasralla da ultimátum al CNE: "ahora no dependo de Mel como en el 2017"

Tegucigalpa

Salvador Nasralla le dio hasta el miércoles 3 de diciembre al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que haga oficial quien fue el ganador de las elecciones generales realizadas el domingo 30 de noviembre. Nasralla dijo que "contrario al 2017, hoy no dependo de Mel Zelaya", mientras mostraba las copias de las actas.

"De Cortés tenemos el 100% (de las actas) de otros lugares el 90 y 95 por ciento. Solo falta un 3 o 4 por ciento", reveló. Anunció que si el miércoles no dan el ganador habrá movilizaciones a nivel nacional. "La gente me está pidiendo hacer plantones", advirtió. En una comparecencia pública dijo que "en el 2017 Mel Zelaya se sentó a negociar con Juan Orlando Hernández, contrario al 2017, hoy no depende de Mel Zelaya", aseguró ante la ovación de sus seguidores.

