Las ocho frases más relevantes del CNE tras paralización de resultados

Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), brindaron este martes una coferencia de prensa sin la presencia del consejero Marlon Ochoa, en un ambiente de tensión tras la paralización de los resultados de las elecciones generales 2025. A continuación, las ocho frases más relevantes.
En su discurso, Ana Paola Hall inició: "Esta conferencia de prensa solicitada por su servidora solo fue atendida por la consejera Cossette López".
“Esta comparecencia de prensa ha sido prevista para brindar tranquilidad y serenidad a toda la ciudadanía hondureña”, expresó Ana Paola Hall, presidenta del CNE.
"El CNE reitera su compromiso de que la declaratoria de resultados respetará de manera transparente y veraz la voluntad popular expresada por la ciudadanía", agregó Hall.
"El CNE informa que a partir de la 1:00 de la tarde de hoy, habilitará un acceso público en un acceso público, destinado a los medios de comunicación y un enlace para los partidos políticos en contienda, para que puedan seguir en tiempo real el procesamiento de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Votos, los partidos serán notificados en breves minutos", explicó Cosstte López.
"Con las medidas adaptadas, la divulgación de resultados cumple su propósito informativo, en tanto que el CNE continuará la labor técnica y jurídica para concluir la declaratoria de resultados dentro del plazo establecido por la ley electoral de Honduras", declaró Ana Paola Hall durante la conferencia.
Asimismo Hall enfatizó: "El proceso electoral continúa con garantías y según los mandatos normativos constitucionales. Hemos tenido una jornada electoral en paz y ello nos debe dar fuerzas para enfrentar estos próximos días. Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos".
"Pueblo hondureño, concluiremos y cumpliremos con nuestra responsabilidad. Nadie dijo que esta tarea fuese fácil. Llevamos meses sorteando dificultades y problemas y finalmente contra todo pronóstico hubo elección. Así igualmente habrá resultados definitivos y legítimos", aseguró con firmeza la presidenta del CNE.
"El pueblo habló en las urnas y eso tenemos que tenerlo claro todos, los resultados mostrarán su soberana decisión. Hoy el liderazgo político debe medirse por prudencia y templanza. Honduras, la esperanza sigue intacta, confíen en la institucionalidad" concluyó Hall.
Minutos antes de la conferencia, simpatizantes de Libre invadieron el lugar y provocaron caos dentro de las instalaciones del Hotel Plaza Juan Carlos, donde se brindó comparecencia.
Cossette explicó que se trata de una medida temporal, mientras la empresa Grupo ASDSAS, encargada del portal de transmisión, soluciona los problemas técnicos y así la ciudadanía en general tenga acceso a la información de resultados.
Las consejeras pidieron a la población paciencia y garantizaron una transmisión de resultados transparente y apegada a la voluntad popular.