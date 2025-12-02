  1. Inicio
Gritos de victoria en el búnker liberal: Fotos del festejo tras ventaja de Nasralla

La reciente actualización del CNE desató una oleada de celebración en el búnker liberal, donde el ambiente cambió de inmediato tras conocerse la nueva ventaja de Salvador Nasralla

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgara una nueva actualización de resultados preliminares, en la que Salvador Nasralla aparece liderando la contienda presidencial, en el búnker del Partido Liberal se empezó a celebrar.

La celebración inició tan pronto se confirmó la nueva actualización, recibida entre aplausos, abrazos y cánticos por parte de dirigentes, activistas y simpatizantes reunidos en el lugar.

A los gritos ¡sí se pudo!, festejaban la ventaja frente al candidato nacionalista Nasry Juan Asfura.

Banderas rojas ondeaban dentro del edificio, mientras coreaban el nombre de Nasralla y se mostraban optimistas de cara a los datos del escrutinio.

En medio del ambiente de euforia dentro del búnker liberal, los simpatizantes estallaron en un solo grito: "¡Salva! ¡Salva! ¡Salva!".

"Vamos a ganar la presidencia, felicidades a todos los hondureños desde ya", expresó uno de los simpatizantes del partido que se encontraba dentro del búnker.

Los seguidores del Partido Liberal monitoreaban minuto a minuto las cifras oficiales proyectadas en pantallas y que se actualizaban minuto a minuto.

Entre los participantes, se pudo ver a un Eliseo Castro muy emocionado que gritaba el nombre de Salvador junto a los demás miembros del Partido Liberal presentes en el lugar.

Según los últimos resultados del CNE, Nasralla ha obtenido 796,453 votos, lo que representa un 39.95% del total de votos contabilizados hasta el momento, con el 61.36% de actas escrutadas.

Su competidor más cercano, Nasry Asfura, registra 794,051 marcas, equivalente a un 39.83%. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene en más de 3,000 votos, mostrando una contienda muy reñida.

