“Estoy agradecido con el Señor por estos años de servicio”: monseñor Canales

El papa León XIV nombró a monseñor Teodoro Gómez Rivera, de la Diócesis de Choluteca, como administrador apostólico de Danlí, tras aceptar la renuncia del obispo José Antonio Canales Motiño. Monseñor José Antonio Canales fungió como obispo de la Diócesis de Danlí desde su fundación en 2018. Anteriormente, se desempeñó como párroco en las iglesias San Pedro Apóstol y Nuestra Señora de Guadalupe, en San Pedro Sula.

En conversación con LA PRENSA, el ahora obispo emérito dijo estar agradecido con el Señor por todos los años de servicio y manifestó que, a través de una carta, explica los motivos de su renuncia a la diócesis, donde trabajó con amor y dedicación desde su creación. Canales dijo que un severo cansancio y agotamiento le impide continuar. "Estoy agradecido con el señor por estos años de servicio", remarcó. Monseñor Canales explica en su carta de agradecimiento que la misión que el Señor le encomendó como obispo de la Diócesis de Danlí ha concluido. "Le doy gracias por haberme dado la oportunidad de iniciar la diócesis, organizarla, avanzar y constituir el Primer Plan Diocesano de Pastoral, vigente a la fecha", expresa el obispo en su mensaje. "Un severo agotamiento físico y mental me impide continuar", manifiesta. "Luego de un tiempo suficiente de recuperación, el Señor dirá en qué le puedo servir", indica el prelado. "Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los sacerdotes de la diócesis, porque con ellos, hombro a hombro, hemos podido trabajar en esta viña del Señor, pensando siempre en el bienestar de las distintas comunidades parroquiales".

En la misiva, el obispo agradece a las religiosas, delegados de la Palabra, catequistas, coordinadores de pastorales y movimientos, por haber sido pilares fundamentales en sus comunidades y en el desarrollo pastoral de la diócesis.