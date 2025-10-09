El papa León XIV recibe a la nueva embajadora de Honduras ante la Santa Sede

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV se reunió este jueves con la nueva embajadora de Honduras ante la Santa Sede, Gilliam Noemí Gómez Guifarro, durante la ceremonia de entrega de credenciales celebrada en el Vaticano.

Durante el encuentro, el pontífice y la diplomática hondureña intercambiaron saludos y dialogaron brevemente sobre las relaciones bilaterales entre Honduras y la Santa Sede, que se mantienen en un marco de respeto y cooperación mutua.

Con la presentación de sus credenciales, Gómez Guifarro asume oficialmente sus funciones como representante del Gobierno hondureño ante el Vaticano.

El recibimiento de la diplomática se da luego de la visita de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el pasado 19 de septiembre en el Vaticano, quien en su visita se reunió con Leon XIV para abordar temas como la situación sociopolítica de la región o la inmigración.