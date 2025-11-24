Venezuela asegura que "hay un temor muy grande" de EE.UU. por el liderazgo de Maduro

Caracas, Venezuela.

El ministro para las Comunas de Venezuela, el chavista Ángel Prado, aseguró este domingo que "hay un temor muy grande" por parte de Estados Unidos debido al "liderazgo" del presidente Nicolás Maduro, quien sostiene que la Administración de Donald Trump usa como excusa el despliegue militar en el mar Caribe para intentar un cambio de régimen. "Hay un temor muy grande de parte del Gobierno de los Estados Unidos porque se ha fortalecido el liderazgo del chavismo. Porque cada día se fortalece más el liderazgo del presidente Nicolás Maduro", manifestó Prado, en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, afirmó que al "imperialismo norteamericano" le preocupa "no tener control de los recursos naturales" de Venezuela, entre ellos el petróleo, una denuncia reiterada por el chavismo, que insiste en que detrás del supuesto plan para sacar a Maduro de la Presidencia existe la intención de imponer "Gobiernos títeres" que otorguen beneficios a Estados Unidos. "Han decidido colocar toda una artillería militar cerca de nuestro país y la respuesta que el pueblo venezolano ha dado ante la pretensión de instaurar una guerra psicológica en Venezuela es máxima movilización", señaló el funcionario venezolano. Prado también se pronunció sobre la consulta popular de este domingo, en la que los ciudadanos de 5.336 comunidades registradas escogieron proyectos locales que serán financiados por el Estado, entre ellos la dotación de tanques de agua, que son numerosos en Venezuela por la falla del suministro, que no es continuo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.