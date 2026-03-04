Congreso Nacional y Enag digitalizarán leyes de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional (CN) y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) firmaron este miércoles un convenio para digitalizar la legislación hondureña y permitir el acceso público y gratuito a las leyes del país. El acuerdo fue anunciado por Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, y Juan Manuel Gálvez, director de la Enag, quienes explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a la normativa publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Según las autoridades, la medida permitirá que por primera vez el Estado garantice acceso público, gratuito y universal a las leyes de la República.

“El Congreso Nacional dirigido por el presidente Tomás Zambrano está haciendo un convenio con el Enag, donde todos los alumnos, abogados y usuarios del sistema jurídico van a tener un acceso a la información digital, directa”, expresó Ledezma. El funcionario explicó que actualmente los usuarios deben pagar una suscripción de 2,000 lempiras para consultar las leyes publicadas. “Ya no van a pagar una suscripción de 2.000 lempiras, que es lo que se paga actualmente en la Enag para ver y analizar las leyes que han sido publicadas”, afirmó. Con este convenio, el archivo legislativo estará disponible para consulta digital a través de la página web oficial del Congreso Nacional. Ledezma aseguró que la iniciativa busca democratizar el acceso a la información pública, especialmente para estudiantes, abogados y ciudadanos interesados en el marco legal del país.

También indicó que los costos del proceso de digitalización serán asumidos por el Poder Legislativo. Por su parte, Juan Manuel Gálvez, director de la ENAG, señaló que el acuerdo permitirá ampliar el acceso de la población a la normativa nacional. “Para la Enag es un orgullo tener este tipo de convenios porque esto permite que la población hondureña pueda tener acceso directo a las leyes”, manifestó. Añadió que toda la normativa publicada por la empresa estatal estará disponible para consulta directa en formato digital.