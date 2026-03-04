Las películas favoritas para ganar en los Oscar 2026

La categoría de Mejor película en los Oscar 2026 es una de las 5 grandes (mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor película y mejor película internacional), pero también es la más grande dentro de la ceremonia, ya que, a diferencia de las demás que presentan 5 nominados cada una, esta cuenta con 10.

Este año, la categoría cuenta con la película de Ryan Google que rompió récord con un total de 16 nominaciones, además de una película que se mueve en el acelerado mundo de los pilotos de carreras, un remake sobre teorías conspiranoicas y extraterrestres, una película sobre el duelo y la muerte de un hijo, la adaptación de una de las novelas de terror más famosas de la historia, y de películas extranjeras (una sueca y una brasileña) que han dado mucho de qué hablar en los últimos meses.

Es una categoría difícil en los Oscar 2026, porque es una categoría llena de buenas películas de distintos géneros, películas que están muy bien hechas y que en los últimos meses nos recordaron que el cine es arte, es conexión, es reflexión y espejo social.

La decisión sobre los ganadores depende de los miembros de la Academia, quienes votan para elegir, pero se ha hablado mucho sobre predicciones, posibilidades e incluso sobre el impacto que los anteriores premios de esta temporada pueden tener en la decisión, y sí hay unas cuantas películas que tienen las posibilidades a su favor.

Las nominadas:

Bugonia de Yorgos Lanthimos, F1 de Joseph Kosinski, Frankenstein de Guillermo del Toro, Hamnet de Chloé Zhao, Marty Supreme de Josh Safdie, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, Sentimental Value de Joachim Trier, Sinners de Ryan Coogler, The Secret Agent de Kleber Mendonça Filho, Train Dreams de Clint Bentley

De las 10 películas nominadas a los Oscar 2026, hay 5 que se han convertido en favoritas: Marty Supreme, Una batalla tras otra, Hamnet, El Agente Secreto y Valor Sentimental.

Una batalla tras otra, donde Leonardo DiCaprio interpreta a un ex revolucionario que debe arreglar su vida para rescatar a su hija, es la clara favorita con un total de 13 nominaciones, y con un BAFTA, un Critic’s Choice y un Golden Globe como Mejor película.

Marty Supreme, donde se cuenta la historia de un joven de los años 50 que busca convertirse en campeón de tenis de mesa (lo que lo lleva a vivir una aventura bizarra y extravagante), tiene 9 nominaciones en estos premios y ya se ha ganado varios premios en otras ceremonias como los Golden Globes y los Critic’s Choice Awards, pero estos han sido en la categoría de actuación y no en la de mejor película.

Hamnet, donde se explora la historia de la muerte del hijo de William Shakespeare y el impacto que esto tiene en su matrimonio, en su vida y en su arte, tiene 8 nominaciones y es una candidata fuerte, ya que es un drama de la vida real donde se habla también sobre el poder sanador del arte. Además, la película ya se ha llevado muchos premios, incluyendo mejor película británica del año en los BAFTA.

Por su parte, Sentimental Value, sobre un padre intentando reparar la relación con sus hijas, y El Agente Secreto, que se desarrolla en tiempos de la dictadura brasileña, tienen nominaciones tanto en la categoría de Mejor película extranjera como en la de Mejor película, que es una hazaña que muy pocas películas han logrado a lo largo de la historia.

Ambas películas han recibido muchos premios y nominaciones, pero es El Agente Secreto la que ha generado más conversación en las últimas semanas.