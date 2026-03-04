Relacionan a Emma Watson con exnovio de Belinda

La actriz británica Emma Watson vuelve a acaparar titulares, esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por un posible romance que la vincula con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères. De acuerdo con una publicación exclusiva de la revista Quién, ambos han sido vistos juntos en distintos destinos internacionales, alimentando las versiones sobre una relación sentimental.
Según Quién, el nombre de Gonzalo Hevia Baillères comenzó a circular desde diciembre pasado en ciertos círculos sociales y empresariales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, las apariciones compartidas han despertado el interés tanto de la prensa internacional como del entorno empresarial mexicano.
La primera escena de esta historia, siempre según la revista, se sitúa en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales preferidos por la élite europea y global. Más adelante, la pareja fue vista en Punta Mita, uno de los enclaves más exclusivos del Pacífico mexicano.
Recientemente, la capital del país habría sido testigo de nuevos encuentros. Testigos citados por Quién los ubicaron en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que refuerza la versión de que no se trataría de coincidencias aisladas, sino de una relación que evoluciona entre viajes internacionales y agendas exigentes.
El contraste entre ambos perfiles ha sido uno de los elementos que más llama la atención. Emma Watson alcanzó fama mundial por su papel como Hermione Granger en la saga Harry Potter, pero con el paso de los años ha consolidado una carrera que trasciende el cine. Graduada de Brown University y reconocida por su activismo a favor de la igualdad de género, ha mantenido su vida privada con marcada discreción.
Gonzalo Hevia Baillères, por su parte, proviene del mundo empresarial y tecnológico. Es fundador y CEO de HBeyond, firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México, enfocada en tecnologías transformadoras, según detalla Quién.
Antes, impulsó INSAITE, compañía especializada en inteligencia artificial que posteriormente fue vendida. También fundó Lok, empresa de logística de última milla que se convirtió en la red de smart lockers más grande de América Latina, alcanzando una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024, de acuerdo con la misma publicación.
Personas cercanas al empresario lo describen —según recoge la revista— como un perfil estratégico, curioso y orientado a la innovación, más cómodo en salas de juntas que en alfombras rojas. Esa combinación, precisamente, ha dado fuerza a la narrativa que hoy conecta a Hollywood con la nueva generación de empresarios tecnológicos mexicanos.
Hasta ahora, el vínculo permanece en el terreno de los rumores respaldados por apariciones públicas. Ni Watson ni Hevia Baillères han hecho declaraciones oficiales sobre su estatus sentimental.
El posible romance también ha generado interés en México por el historial sentimental del empresario. Gonzalo Hevia Baillères fue relacionado anteriormente con la cantante Belinda, una de las figuras más mediáticas del pop latino, con quien habría mantenido una relación en el pasado, según versiones difundidas en la prensa del espectáculo.
Belinda, conocida tanto por su carrera musical como por sus romances de alto perfil, ha sido vinculada en distintas etapas con empresarios y figuras públicas. La mención de su nombre en esta nueva historia añade un componente adicional de interés mediático en el país.
Por ahora, la historia entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères avanza con la misma discreción que ambos han sabido cultivar. Entre playas del Pacífico, nieve alpina y la intensidad cultural de la Ciudad de México, el supuesto romance sigue sumando capítulos, siempre bajo la lupa.