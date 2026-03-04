Relacionan a Emma Watson con exnovio de Belinda

La actriz británica Emma Watson vuelve a acaparar titulares, esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por un posible romance que la vincula con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères. De acuerdo con una publicación exclusiva de la revista Quién, ambos han sido vistos juntos en distintos destinos internacionales, alimentando las versiones sobre una relación sentimental.

Según Quién, el nombre de Gonzalo Hevia Baillères comenzó a circular desde diciembre pasado en ciertos círculos sociales y empresariales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el romance, las apariciones compartidas han despertado el interés tanto de la prensa internacional como del entorno empresarial mexicano.

La primera escena de esta historia, siempre según la revista, se sitúa en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales preferidos por la élite europea y global. Más adelante, la pareja fue vista en Punta Mita, uno de los enclaves más exclusivos del Pacífico mexicano.

Recientemente, la capital del país habría sido testigo de nuevos encuentros. Testigos citados por Quién los ubicaron en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que refuerza la versión de que no se trataría de coincidencias aisladas, sino de una relación que evoluciona entre viajes internacionales y agendas exigentes.

El contraste entre ambos perfiles ha sido uno de los elementos que más llama la atención. Emma Watson alcanzó fama mundial por su papel como Hermione Granger en la saga Harry Potter, pero con el paso de los años ha consolidado una carrera que trasciende el cine. Graduada de Brown University y reconocida por su activismo a favor de la igualdad de género, ha mantenido su vida privada con marcada discreción.

Gonzalo Hevia Baillères, por su parte, proviene del mundo empresarial y tecnológico. Es fundador y CEO de HBeyond, firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México, enfocada en tecnologías transformadoras, según detalla Quién.