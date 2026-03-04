David y Victoria Beckham dedican tierno mensaje a Brooklyn

Londres, Inglaterra.

David y Victoria Beckham dejaron atrás los rencores con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, para desearle un feliz cumpleaños en redes sociales. "27 hoy. Feliz cumpleaños Bust. Te queremos", escribió el exfutbolista profesional, David Beckham, este miércoles junto a una selfie que publicó en sus Historias de Instagram donde aparece con su esposa, Victoria, y Brooklyn en la piscina. La cantante de las Spice Girls también publicó la misma foto en sus Historias de Instagram, escribiendo: "Feliz cumpleaños, Brooklyn, te amo mucho". David también compartió una foto en blanco y negro de él con Brooklyn de niño, mientras que Victoria publicó una imagen de ella jugando con su hijo mayor al aire libre.

Distanciamiento familiar Las publicaciones de la pareja en Instagram llegan dos meses después de que Brooklyn advirtiera a sus famosos padres que solo lo contactaran a través de un abogado, ya que su disputa continúa. Además, el Daily Mail informó que el aspirante a chef supuestamente declaró que no quería que David, de 50 años, y Victoria, de 51, lo contactaran ni hicieran declaraciones públicas sobre él en redes sociales. "Le dijeron a David que hablara con ellos a través de [el bufete de abogados] Schillings", declaró una fuente al medio. "Era la única forma de comunicarse". En enero, el drama familiar de los Beckham estalló cuando Brooklyn recurrió a las redes sociales para declarar que no quería reconciliarse con su familia. En la impactante declaración, el también fotógrafo afirmó que sus padres intentaban sabotear su matrimonio con Nicola Peltz. Brooklyn alegó que su madre Victoria se apropió ilegalmente del primer baile de él y Nicola en su boda de 2022 y que "canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento".

Y tras este escándalo, David y Victoria no han respondido públicamente a las acusaciones. Sin embargo, los hermanos de Brooklyn han intentado tenderle una rama de olivo a su hermano mayor en redes sociales. El mes pasado, Cruz Beckham, de 21 años, inauguró su carrusel de Instagram con una tierna foto del pasado con sus hermanos. Para San Valentín, la hermana de Brooklyn, Harper, de 14 años, publicó una foto antigua de ella y sus hermanos, Brooklyn, Romeo, de 23 años, y Cruz, escribiendo: "Los quiero tanto que no hay palabras para describirlo".